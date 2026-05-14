El veterano dirigente David Rosario regresará al Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras asumir la dirección técnica de los Cangrejeros de Santurce en sustitución de Nelson Colón, anunció la franquicia este miércoles a través de una publicación en sus redes sociales.

Rosario dirigió por última vez en la llamada “liga más dura” en 2020, cuando salió de los Atléticos de San Germán en plena temporada por “diferencias económicas y contractuales” y por razones de “principio y ética como entrenador” con el grupo administrativo que manejaba el equipo.

Como entrenador, Rosario ganó tres campeonatos con los Capitanes de Arecibo en 2008, 2010 y 2011. De hecho, es considerado el técnico más exitoso en la historia del conjunto de la Villa del Capitán Correa al clasificar también a otras dos finales en 2007 y 2012. Por ello, los Capitanes le dedicaron la campaña 2026.

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Rosario ha estado activo en Nicaragua desde 2020, donde ganó la Basketball Champions League con el Real Estelí. En 2021, tomó las riendas de la Selección de Nicaragua en 2021, programa que ayudó a escalar hasta el puesto número 80 del ranking mundial de la FIBA.

A pesar de su exitoso historial, Rosario asume un gran reto con los Cangrejeros, que se encuentran en la sexta y última posición de la Conferencia A del BSN con marca de 6-12. Santurce acumula cuatro derrotas consecutivas, siendo la última el pasado martes ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas con el asistente Luis “Mandy” Cancel como dirigente interino.

El próximo partido de Santurce será este jueves, cuando visiten a los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual. No obstante, Cancel estará a cargo del equipo y Rosario debutará el jueves, 21 de mayo, cuando los Cangrejeros reciban la visita de los Capitanes.

Rosario será el noveno entrenador que ocupa esta silla desde que Santurce volvió al BSN en 2021 como franquicia expansión. Los otros han sido Néstor “Che” García, Larry Ayuso, Iván Ríos, Nathan Peavy, Xavier Aponte (interino), Allans Colón, Brad Greenberg y Nelson Colón, quien fue el único que llevó a los Cangrejeros a la segunda ronda de la postemporada.