Carolina. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y eso fue justamente lo que le ocurrió a José Juan Barea.

A casi dos meses desde su sorpresivo despido como dirigente de los Mets de Guaynabo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Barea confirmó su regreso a la NBA como asistente técnico de los Nuggets de Denver, tal y como reveló ESPN el martes en la mañana.

El exarmador puertorriqueño volverá a la liga donde jugó por 14 temporadas, 11 de ellas con los Mavericks de Dallas y tres con los Timberwolves de Minnesota, tras firmar un contrato de dos años con opción a un tercero.

PUBLICIDAD

“Es algo nuevo esto que me acaba de pasar, así que todavía uno está maquinando”, admitió Barea a preguntas de Primera Hora en la gala de los premios de los Valores del Año del BSN en el Fairmont El San Juan Hotel, aunque el equipo aún no ha hecho un anuncio oficial.

El otrora canastero compartió que recibió la semana pasada un sorpresivo mensaje del entrenador David Adelman, quien asumió la dirección de los Nuggets luego de la destitución de Michael Malone y fue nombrado oficialmente dirigente en propiedad a finales de mayo.

Barea mantiene una buena relación con David porque su padre, Rick Adelman, fue su técnico en los tres años que militó en Minnesota.

“Me contacta el coach (David Adelman). Me dijo que le diera una llamada. Lo llamé y me preguntó qué estaba haciendo, cómo me iba como dirigente y si me estaba gustando. Nosotros tenemos buena relación porque su papá era mi coach en Minnesota, mientras él era asistente para ese tiempo. Yo le dije que me gustó dirigir, que me salió natural, y me dijo que le gustaría tenerme en su staff porque iban a limpiar a todos los asistentes”, relató.

“Yo le dije que muchas gracias, pero que para yo irme de Puerto Rico y tomar esto, tenía que ser una posición bien buena que yo no te pueda decir que no. Me dijo rápido que por eso era que me querían entrevistar. Fui para Denver y me reuní con ellos la semana pasada. Dos días después, me llamaron y me dijeron que el trabajo era mío”, abundó.

PUBLICIDAD

José Juan Barea y Rick Adelman, a la derecha, protestan una jugada durante su tiempo con los Timberwolves de Minnesota. (Ramon "Tonito" Zayas) ( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

Barea formará parte del cuerpo técnico de uno de los equipos que contenderán por el campeonato de la NBA, de la mano del serbio Nikola Jokic, considerado el mejor jugador del mundo por un gran sector. Por eso, tiene ante sí una gran oportunidad.

Sin embargo, confesó que aceptar la oferta de Denver no fue fácil, ya que se había establecido con su familia en Puerto Rico desde que salió de la NBA poco después de concluir la temporada 2019-20.

“No fue tan fácil por la familia. Fue todo por los nenes, pero uno después se pone a pensar y oportunidades así no vienen todos los días. Más aún, una como esta de volver a la NBA en primera fila al lado del coach. Esto me va a ayudar a mí y a mi familia en el futuro, así que fue una oportunidad a la que no le pude decir que no. Como todos saben, mi vida fue la NBA. Volveré bajo otro rol, pero estoy bien contento con la oportunidad”, indicó.

Lo cierto es que Barea está entusiasmado de trabajar con unos Nuggets que están moviendo las fichas en la temporada muerta, luego de quedarse a una victoria de eliminar al Thunder de Oklahoma en las semifinales de la Conferencia del Oeste.

Adquirieron vía cambio al alero Cam Johnson y al centro Jonas Valanciunas. Además, firmaron por un año a Tim Hardaway Jr. y a Bruce Brown, que fue parte de la escuadra de Denver que levantó el trofeo Larry O’Brien hace dos campañas.

PUBLICIDAD

“Es una experiencia para mí increíble. Vamos a ver qué pasa allá. En los últimos días, cambiaron a Michael Porter Jr. por Cam Johnson. Ellos querían ese cambio. Firmaron a Tim Hardaway Jr. y a Bruce Brown de nuevo. Trajeron a Jonas Valanciunas. Estamos bien contentos con las movidas que hemos hecho”, sostuvo.

Reclutará a Julian Strawther

Otro jugador con el también tendrá la oportunidad de trabajar es el alero Julian Strawther, hijo de la boricua Lourdes Cordero. Barea admitió entre risas que, como asistente de la Selección Nacional, una de las primeras cosas que pensó cuando le dio el sí a Denver es que podría reclutar a Strawther para que vista los colores de Puerto Rico en el futuro.

“Yo pensé en eso rápido. Hablé con el coach de eso. Pero confío en que en algún momento llegará el día en que juegue por Puerto Rico. Creo que después vendrá un día a jugar por Puerto Rico, pero eso ya me toca a mí. Ahora cuando llegue allá, voy a empezar a hablarle sobre la Selección. Ayudaré con eso”, aseguró.

Strawther, de 23 años y 6’6” de estatura, viene de promediar nueve puntos, 2.2 rebotes y 1.3 asistencias en su segunda campaña en la NBA.

Julian Strawther, a la derecha, maneja el balón ante la presión de Jordan Miller, de los Clippers de Los Ángeles. ( David Zalubowski )

Barea, por su parte, dio a conocer que ya le informó a Denver sobre su rol como asistente del Equipo Nacional y que no habrá inconvenientes. El próximo compromiso del programa adulto es el AmeriCup del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

El exarmador dijo que se integrará al cuerpo técnico de los Nuggets a partir de la Liga de Verano de la NBA, que arranca el 10 de julio. Reconoce que llegará con experiencia por las dos temporadas que dirigió a los Mets en el BSN, pero será un trabajo muy distinto.

PUBLICIDAD

“La experiencia dirigiendo en el BSN me ayudó mucho. Descubrí si me gustaba o no. Ahora tengo un rol más de asistente. Son muchas cosas las que tengo que hacer, pero me van a ayudar a aprender mucho”, comentó.

Quiere dirigir en la NBA

Barea dejó claro que su meta es seguir abriéndose puertas para convertirse algún día en dirigente en propiedad de un equipo en la NBA. Para él, esta oportunidad con Denver es el primer escalón a ese sueño.

“Este es el comienzo. Si uno quiere llegar a esa silla de la NBA, tiene que pasar por esto. Yo le voy a meter bien duro y hay un buen equipo en Denver, que voy a aprender. Si algún día llega esa oportunidad, trataré de estar preparado para ella. Siempre ha sido mi meta porque uno lo que quiere es llegar a ese nivel. Vamos a ver qué pasa”, puntualizó.