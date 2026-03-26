Carlos González y Leo Arill tienen una amplia trayectoria juntos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Como dirigente y asistente, han ganado campeonatos con los Piratas de Quebradillas en 2017, los Santeros de Aguada en 2019 y los Gigantes de Carolina en 2023.

Durante esos triunfos, González tuvo a Arill a su lado, aportando en cada ajuste táctico. De hecho, siguen trabajando juntos con los Gigantes. Sin embargo, este viernes lo verá en el otro lado de la cancha cuando Puerto Rico Bilingual Sports Academy (PRBSA) enfrente a Caguas Private School (CPS) en el “Elite Eight” de la categoría junior masculino del Top Ranked Buzzer Beater.

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González dirigirá PRBSA, mientras que Arill estará al frente de CPS. El partido está pautado para las 8:00 p.m. y cerrará la jornada en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, la casa del deporte escolar.

“Es especial enfrentar a Leo porque tenemos una gran relación. Sé la calidad de persona y coach que es. Hay mucho respeto y admiración. Mañana competimos en contra, pero siempre con el objetivo de aportar al desarrollo de los jóvenes”, dijo González a Primera Hora .

Carlos González es el dirigente de Puerto Rico Bilingual Sports Academy. ( Buzzer Beater )

CPS llegará al juego como favorito para avanzar al “Final Four” del Buzzer Beater tras ser clasificado en la segunda posición del ranking nacional. PRBSA, en cambio, es un equipo al que tampoco se puede subestimar pues ocupa la séptima posición del clasificatorio.

El ganador se medirá este sábado al Colegio Adianez (6) o al Colegio Roquel Díaz Tizol (3), cuyo encuentro está programado para el viernes a las 5:00 p.m.

“Es una oportunidad para que uno de los dos equipos se coloque entre los mejores cuatro de Puerto Rico. Carlos y yo somos como hermanos y, no importa el resultado del juego, el sábado tenemos práctica de los Gigantes”, compartió Arill con este medio.

Leo Arill es el dirigente de Caguas Private School. ( Buzzer Beater )

En la otra rama, Family Christian Academy (1) y Jireh Kingdom Christian Academy (8) abrirán la jornada junior masculina a las 3:30 p.m. El otro duelo del “Elite Eight” será entre el Colegio San Ignacio de Loyola (4) y CIEM Private School a las 6:30 p.m. CIEM es la única institución entre las ocho que avanzaron a esta fase del certamen que no figura dentro de los 20 mejores del ranking de Buzzer Beater en esta categoría.

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“Es interesante lo que ha pasado en esta categoría. No tener un claro favorito, como en la categoría senior, ha hecho que la expectativa para este torneo sea aún mayor. Mañana entramos a la fase ‘Elite Eight’ sin saber quién realmente puede ganar el domingo, y eso le da más valor a la competencia”, opinó el presidente de Buzzer Beater, Bryan Eloy García.

“Los programas han invertido en sus categorías pequeñas con miras a desarrollar sus equipos de cara al futuro, y eso nos tiene muy contentos”, agregó.

La jornada del viernes del campeonato nacional de baloncesto escolar también incluirá juegos de la categoría mini y de ambas ramas del torneo “La Pública”, realizado en colaboración con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD). A continuación, el itinerario para esos desafíos en el “Rube” Hernández:

Mini

Juego Horario American School vs. PRBSA 3:30 p.m. Jireh Kingdom Christian Academy vs. Caguas Private School 5:00 p.m. Family Christian Academy vs. Colegio Adianez 6:30 p.m. Fountain Christian Bilingual School vs. The Kingdom Christian Academy 8:00 p.m.

“La Pública” masculino

Juego Horario Escuela Superior José Collazo de Juncos vs. Escuela Pedro Falú de Río Grande 9:30 a.m. Escuela Vocacional Bernardino Cordero de Ponce vs. Escuela Trina Padilla de Arecibo 11:00 a.m. Escuela Vocacional Eladio Rivera de Loíza vs. Escuela Francisco Manrique de Bayamón 12:30 p.m. Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas vs. Escuela Superior Domingo Aponte de Lares 2:00 p.m.

“La Pública” femenino