El base De’Aaron Fox acordó una extensión máxima de contrato por cuatro años y $228 millones con los Spurs de San Antonio, según confirmó el lunes una fuente a The Associated Press bajo condición de anonimato, ya que el equipo aún no ha hecho el anuncio oficial. ESPN fue el primer medio en reportar el acuerdo.

Fox, quien está en el último año de su contrato actual de cinco años y $163 millones, comenzará la nueva extensión en la temporada 2026-2027. Su llegada a San Antonio se dio en el cierre de la pasada fecha límite de cambios, procedente de los Sacramento Kings.

PUBLICIDAD

En sus ocho temporadas en la NBA, Fox ha promediado 21.5 puntos y 6.1 asistencias por juego. En 17 partidos con los Spurs el año pasado, aportó 19.7 puntos y 6.8 asistencias por encuentro.

Con Fox, el fenómeno francés Victor Wembanyama, el Novato del Año Stephon Castle y el número dos del draft 2025, Dylan Harper, los Spurs proyectan un futuro prometedor y competitivo en la Conferencia del Oeste.

Esta renovación reafirma el compromiso de la franquicia texana con su joven núcleo y su intención de regresar al protagonismo en la NBA.