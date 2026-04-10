Isaiah Piñeiro anotó 24 puntos y los Cangrejeros de Santurce obtuvieron su tercera victoria consecutiva al aplastar, 121-95, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Roberto Clemente durante la jornada del jueves del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con este amplio triunfo, Santurce subió a la primera posición de la Conferencia A con marca de 4-2. Carolina-Canóvanas, por su parte, sufrió su segundo revés al hilo y empeoró su récord a 1-3 para permanecer en el sótano de la conferencia.

Además de Piñeiro, la ofensiva de los Cangrejeros fue liderada por Malik Beasley, quien anotó 20 unidades, mientras que Walter Hodge Jr. Piñeiro agregó 16. Los Gigantes tuvieron a cinco jugadores en doble dígito: Kristian Doolittle (14), Daniel Rivera (13), Hunter Tyson (11), Jaylen Nowell (11) y Joshua Rivera (10).

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Los Cangrejeros golpearon primero y tomaron una ventaja de 28-12 con un triple de Walker Hodge Jr. en transición, luego de cortar un pase de Alexander Franklin con 2:52 minutos por jugar en el primer parcial. Los Gigantes, en cambio, respondieron con dos bombazos a larga distancia de Jesús Cruz e Isaac Sosa en el cierre para dirigirse al segundo abajo por 32-20.

Carolina-Canóvanas logró reducir el margen a seis puntos (37-31) después de Hunter Tyson anotar un canasto y falta, cuando restaban 7:08 del segundo tiempo. Santurce contestó con una corrida de siete unidades para despegarse por 45-31 tres minutos después. Los crustáceos cerraron la primera mitad con otro tiro detrás del arco de Hodge Jr. para irse al descanso con una cómoda delantera de 58-38 sobre el quinteto del “calentón”.

Los Gigantes trataron de reducir la brecha en el tercer parcial, pero se les hizo imposible al no encontrar la manera de frenar la ofensiva de los Cangrejeros. El conjunto de la capital se mantuvo en control y llegó a tener una ventaja de 20 tantos en múltiples ocasiones. Esto fue así hasta la conclusión del tercer periodo, donde Santurce finalizó con una bandeja de Tyler Polo para extender el margen a 86-63 de cara al cuarto.

Malik Beasley salió del partido en el inicio del cuarto parcial, y recibió atención médica en el banco de los Cangrejeros por aparentes molestias en el hombro izquierdo. A su vez, el dirigente Carlos González entregó el partido al sacar a todos los miembros de su cuadro regular y reemplazarlos con los suplentes. Los Cangrejeros hicieron lo propio, pero siguieron dominando ampliamente hasta la conclusión del encuentro.