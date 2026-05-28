Dion New fue la persona detrás de la contratación de Hassan Whiteside y Brandon Knight como refuerzos de los Piratas de Quebradillas en la temporada 2023 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La llegada de ambos marcó una nueva época en la llamada “liga más dura”, donde los equipos comenzaron a reclutar refuerzos con experiencia en la NBA y que aún tienen el nivel para competir con los mejores del mundo.

Esa misma filosofía es la que el empresario estadounidense quiere llevar a Mayagüez, luego de ser aprobado hace dos semanas por la Junta de Directores del BSN como nuevo apoderado de los Indios durante el fin de semana del Juego de Estrellas en San Germán.

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“Mi plan es contratar a los mejores refuerzos que pueda, como hice con Brandon y Hassan. Pienso que los refuerzos que tenemos ahora mismo son increíbles. El año pasado ayudaron al equipo a avanzar a la final de conferencia, pero este año han tenido problemas con las lesiones”, dijo New en una entrevista con Primera Hora .

Los Indios viajaron el miércoles al Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, para enfrentar a los Mets de Guaynabo con un solo refuerzo disponible. Nathan Sobey fue el único que pudo ver acción debido a que Sam Waardenburg estaba fuera por una lesión en la espalda y dejaron libre a Thomas Robinson horas antes del juego.

Al día siguiente, Mayagüez anunció que también cortó a Waardenburg, quien no lució esta temporada como el importado que fue uno de los tres finalistas al premio Jugador Más Valioso en la anterior. New reveló a este medio que Tyrell Harrison está programado para regresar el domingo ante los Leones de Ponce y que el viernes informarán quién será el sustituto de Waardenburg.

“El refuerzo que anunciaremos el viernes tal vez no sea igual de bueno que Brandon (Knight), porque creo que él es el mejor en la liga, pero está en ese nivel. Es un jugador que trabaja duro, por lo que encajará perfectamente en este equipo y será alguien que marcará la diferencia para nosotros”, indicó el beneficiario de la Ley 60 en la isla.

Tyrell Harrison regresará este domingo ante los Leones de Ponce, según el apoderado Dion New. ( BSN )

New, a su vez, reconoce que el quinteto de la “Sultana del Oeste” no atraviesa por un buen momento desde su entrada a la franquicia. Con el resultado del miércoles, Mayagüez acumula seis derrotas consecutivas y empeoró su marca a 8-14, quedando empatado con los Leones en la cuarta y última posición clasificatoria a la postemporada de la Conferencia B del BSN.

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Sin embargo, el nuevo apoderado de la tribu atribuye esta situación a la cantidad de lesiones con la que el equipo ha lidiado a lo largo de la campaña. Además, aseguró que no contempla realizar cambios ni en el núcleo nativo ni en el cuerpo técnico.

“No tuvimos a (Nathan) Sobey, Sam (Waardenburg) y (Tyrell) Harrison hasta el sexto o séptimo juego de la temporada y ahora que los tienen solo jugaron como tres partidos juntos por lesiones, así que creo que eso es lo que nos ha perjudicado”, opinó el ejecutivo.

“Añadimos a Chris Gastón hoy (ayer), lo cual entiendo será una buena pieza para nosotros. Le dije al resto de los nativos que este equipo depende de ellos. Pienso que cualquier equipo puede contratar a tres refuerzos buenos, pero los nativos es lo que realmente importa. Un núcleo bueno de nativos es lo lleva a un equipo al campeonato en esta liga porque tres importados no pueden solos”, continuó.

Los Indios no cobraron la entrada y regalaron cervezas a sus fanáticos el pasado 19 de mayo en el primer partido celebrado en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez bajo la nueva administración de New, tal y como hacía en ocasiones cuando era el apoderado de los Piratas. El estadounidense explicó que la iniciativa busca demostrar el aprecio de la franquicia hacia sus aficionados e incentivar la asistencia a la cancha, que en ocasiones funciona como un “sexto hombre”.

“Muchas personas piensan que estamos haciendo eso por una razón en específico, pero la realidad es que les pagamos a los jugadores para que jueguen y necesitamos que ganen. Con esto, intentamos demostrarles a los fanáticos que los apreciamos para que sepan que los necesitamos allí. Quizá así vayan a la cancha más a menudo. Los fanáticos son tan importantes como los jugadores porque no es lo mismo jugar como visitante en una cancha vacía que en una repleta”, afirmó el apoderado.

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Fanáticos de los Indios de Mayagüez durante un partido celebrado en el Palacio de Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez. ( BSN / José Santana )

Salida de los Piratas

El empresario oriundo de Florida entró al BSN por primera vez tras adquirir a los Piratas el 31 de diciembre de 2021. Estuvo a cargo de Quebradillas hasta el año pasado, cuando vendió el equipo a Ernesto “Ernie” Cambó. En ese entonces, trascendió que New había permanecido en la gerencia del equipo como accionista minoritario, pero no fue así.

De hecho, New compartió a este diario que salió de los Piratas por una razón que trascendía el tabloncillo. Su nieto recién nacido pasó los primeros cuatro meses de vida hospitalizado por una gastritis que le provocó serios problemas digestivos, al punto de que no podía consumir ningún tipo de alimento.

Como consecuencia, el beneficiario de la Ley 60 se vio obligado a alejarse temporalmente del BSN y trasladarse a Florida para acompañar a su familia durante esos momentos de angustia. No obstante, una vez el pequeño Mason le ganó la batalla a aquella gastritis, New regresó a Puerto Rico y no tardó mucho en entrar al mercado en busca de comprar una de las 12 franquicias de la “liga más dura”.

“Mucha gente no lo sabe, pero vendí a los Piratas a Ernie porque mi nieto pasó los primeros cuatro meses de su vida hospitalizado. Escogí a mi familia por encima del baloncesto. No vendí el equipo de Quebradillas porque no me gustaba; a mí me encantaba, pero tenía que estar junto a mi familia”, contó New.

“Mi nieto nació en enero y fue dado de alta en junio, así que no pude estar con el equipo durante la mayor parte de la temporada. Ernie lo quería comprar, así que accedí. Mucha gente pensaba después de eso que seguía ligado a la franquicia, pero no era así. Ya no tomaba ninguna decisión. Lo único que estaba en el acuerdo era que me separaran dos sillas en los juegos porque amaba el equipo”.

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“Ahora que estoy en Mayagüez no tengo planes de irme a otro equipo. Quiero construir este equipo, así como hice con Quebradillas. Yo amaba a los Piratas y hubiese seguido siendo su apoderado si no me hubiese pasado esa situación con mi nieto”, abundó.

El ejecutivo relató que intentó adquirir un equipo en la temporada anterior, pero no había ninguno a la venta. A pesar de esto, su deseo por regresar al BSN aumentó aún más con el inicio del vigente torneo. Después de todo, había estado vinculado a la liga por más de tres años como apoderado de Quebradillas.

Cuando menos se lo esperaba, surgió la oportunidad de comprar a los Indios, por una cifra que no quiso revelar, y cerró en apenas semanas un acuerdo con Carlos “Cady” Acosta. Ahora está a cargo de una segunda franquicia del BSN durante esta década.

“Una noche estaba hablando con alguien que me dijo que Mayagüez estaba buscando a una persona interesada en comprar el equipo, así que me comuniqué por teléfono con Cady y, a la semana siguiente, compré a los Indios. Fue una transición rápida”, recordó el empresario.

“Le dije a Cady que mi intención era que continuara siendo parte de la organización porque había hecho un gran trabajo como apoderado, al igual que el director de operaciones (Gustavo Cañas) y el dirigente (Iván ‘Pipo’ Vélez). No quería llegar y cambiar las cosas. Solo quería comprar el equipo porque quería ser parte de nuevo del BSN. Algunos pensaban que mi intención era cambiar lo que había aquí en Mayagüez, pero la realidad es que no es así. No quiero cambiar lo que tenemos, sino sumarle”, añadió.

El dirigente Iván "Pipo" Vélez es abrazado tras los Indios de Mayagüez ponchar su boleto a la final de la Conferencia B del BSN en 2025. ( BSN / José Santana )

Así las cosas, Acosta permaneció con los Indios como coapoderado. Vélez, ganador del premio Dirigente del Año 2025, continúa al frente de Mayagüez, pero no estuvo presente el miércoles en Gurabo debido a que se encontraba hospitalizado por una gripe. Los Indios visitarán el domingo a los Leones en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.