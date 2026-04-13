Milwaukee. Los Milwaukee Bucks no esperan que Doc Rivers regrese como su entrenador la próxima temporada, dijo una persona familiarizada con la situación el domingo por la noche.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se ha hecho ningún anuncio formal sobre la decisión de Rivers.

Se ha discutido si Rivers permanecerá en la organización de alguna manera. Esas conversaciones están en curso, dijo la persona.

ESPN informó primero de que Rivers no volverá como entrenador de Milwaukee la próxima temporada.

La noticia pone fin a una temporada tumultuosa en la que Rivers fue elegido para el Salón de la Fama mientras lideraba a un equipo de los Bucks que estuvo entre los más decepcionantes de la NBA. Los Bucks terminaron 32-50 en medio de una serie de lesiones, rompiendo una serie de nueve apariciones consecutivas en los playoffs.

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Rivers, de 64 años, había dejado pocas dudas sobre sus planes de futuro a medida que se acercaba el final de la temporada. El domingo, tras la derrota por 126-106 en Filadelfia, dijo que “creo que ya sabéis más o menos” sus intenciones y que se esperaba un anuncio pronto.

“Ahora tengo siete nietos y todos tienen 8 años o menos”, había dicho Rivers sobre su futuro antes de la derrota del 7 de abril en Brooklyn. “Y me mata cada vez que me pierdo el día de los abuelos con cada uno de ellos en el colegio. Y probablemente es hora de ir a verlos más. Así que dejaré que descubran el resto”.

Rivers sumó 97-103 victorias en dos temporadas y media con los Bucks. Tiene un récord global de 1,194-866 y a principios de esta temporada superó a George Karl en el sexto puesto de la lista de entrenadores de la NBA con más victorias en su carrera.

Sólo Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan y Pat Riley tienen más victorias como entrenadores que Rivers.

El futuro incierto de los Bucks

La salida de Rivers se produce en medio de todo tipo de especulaciones en torno al dos veces MVP Giannis Antetokounmpo, que llevó a Milwaukee a su primer título en medio siglo en 2021 y ha establecido récords de carrera de los Bucks en prácticamente todas las categorías estadísticas importantes.

La situación de Antetokounmpo dominó las discusiones de la liga a medida que se acercaba la fecha límite de traspasos, pero no fue traspasado. Desde entonces ha estado en desacuerdo con la dirección del equipo sobre su estado de lesión.

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El último partido que Antetokounmpo jugó esta temporada fue el 15 de marzo. Antetokounmpo dijo en las últimas semanas de la temporada que estaba sano y quería jugar, mientras los Bucks seguían descartándole debido a una hiperextensión de la rodilla izquierda y una contusión ósea. La NBA está investigando el asunto.

Antetokounmpo tuvo dos ausencias prolongadas debido a distensiones en la pantorrilla derecha y terminó jugando en sólo 36 partidos. Kevin Porter Jr., el segundo máximo anotador de los Bucks, participó en 38 partidos.

“Es duro”, dijo Rivers el domingo. “No recuerdo que los chicos estuvieran fuera así, pero tiene sentido. No he tenido mucho de esto. No es divertido. Perder me importa una mierda, soy demasiado competitivo. No es divertido no ganar. Simplemente no lo es”.

Las lesiones lastran el mandato de Rivers

Rivers se hizo cargo de los Bucks a mediados de la temporada 2023-24 tras el despido del primer entrenador Adrian Griffin. Aunque los Bucks habían conseguido un balance de 30-13 bajo la dirección de Griffin, habían logrado algunas victorias ajustadas ante equipos inferiores y los responsables del equipo creían que se necesitaba un entrenador con más experiencia para guiar a una plantilla que ahora contaba con Damian Lillard, siete veces elegido mejor jugador de la NBA, y con Antetokounmpo.

Este movimiento también representó una especie de regreso a casa para Rivers, que jugó en Marquette antes de su carrera de 13 años en la NBA. Su camiseta universitaria con el número 31 cuelga de las vigas del Fiserv Forum, el estadio donde juegan los Bucks y Marquette.

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Pero los Bucks retrocedieron durante el mandato de Rivers, ya que sufrían continuas lesiones de jugadores clave.

Milwaukee terminó 17-19 bajo Rivers durante esa temporada 2023-24, entró en la postemporada como el sembrado No. 3 en la Conferencia Este y perdió ante Indiana 4-2 en la ronda inicial, con Antetokounmpo perdiéndose toda la serie debido a una distensión en la pantorrilla.

La temporada pasada, el alero tres veces All-Star Khris Middleton no empezó a jugar hasta principios de diciembre tras recuperarse de una operación en cada uno de sus tobillos en la temporada baja, y fue enviado a Washington en la fecha límite de traspasos. Lillard se perdió los últimos 14 partidos de la temporada regular de Milwaukee debido a una trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha, regresó para el segundo partido de la serie de playoffs de primera ronda que los Bucks perdieron ante Indiana, pero se rompió el tendón de Aquiles dos partidos más tarde.

Con un Lillard lesionado que no podía jugar esta temporada, los Bucks renunciaron a él y acordaron pagar su salario restante durante las próximas cinco temporadas. De esta forma, los Bucks pudieron fichar al pívot de los Indiana Pacers Myles Turner.

La renovación de la plantilla no funcionó.

“Personalmente he disfrutado del reto”, dijo Rivers tras el partido del domingo. “No salió como yo quería, obviamente. Siempre digo que podría haberlo hecho mejor. Podríamos haber tenido mejor salud. Podríamos haber tenido todo tipo de cosas. Pero no me gusta mirar atrás. Todo lo que puedes hacer es mirar hacia delante”.

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Rivers ganó un título con Boston en 2008 y llevó a los Celtics al séptimo partido de las Finales de la NBA dos años después, pero desde entonces no ha llevado a ningún equipo más allá de las semifinales regionales. Su récord en playoffs es de 114-112.

Esta es la primera temporada completa en la que Rivers entrena y registra un récord perdedor desde 2006-07, cuando logró un 24-58 con Boston.

Rivers llegó a Milwaukee tras pasar por los Orlando Magic, Boston Celtics, Los Angeles Clippers y Philadelphia 76ers. Trabajaba como locutor para ESPN y ABC antes de que los Bucks le contrataran.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.