( The Associated Press )

Dwight Howard negó las acusaciones de un hombre de Georgia que dice haber sido agredido sexualmente por la ex estrella de la NBA, junto a otra persona.

Stephen Harper presentó una demanda civil estatal contra Howard en julio, alegando agresión sexual, encarcelamiento falso e imposición intencional de angustia emocional. No se han presentado cargos penales contra Howard.

En una respuesta presentada esta semana por su abogado, Howard describió el encuentro de 2021 en su casa en los suburbios de Atlanta como consensual y solicitó que se desestimara el caso.

La demanda de Harper dice que conoció a Howard a través de Instagram e intercambiaron mensajes de texto explícitos antes de concertar una reunión en la casa de Howard el 19 de julio de 2021.

Mientras se dirigía a la residencia del condado de Gwinnett, Harper dice que Howard le envió un mensaje de texto para preguntarle si otro hombre o mujer podía unirse al encuentro sexual planeado. Harper dice que le dijo a Howard que no estaba interesado.

Una vez en la casa de Howard, Harper afirma que se les unió un hombre vestido de mujer que se identificó únicamente como “Kitty”. Harper dice que trató de resistirse a los dos hombres, pero Howard y Kitty lo obligaron a participar en actividades sexuales.

“El señor Harper estaba atrapado en el dormitorio del acusado y creía que sufriría daños físicos inminentes si se resistía a las insinuaciones sexuales del acusado”, dice la demanda. Posteriormente, “Sr. Harper se sintió extremadamente violado y humillado, y estaba en completo shock”.

Howard negó las acusaciones en su respuesta, que dice que los tres hombres acordaron “participar en una actividad sexual consensual”. Pidió un juicio sumario, con costas judiciales y honorarios de abogados que se impondrán a Harper.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual a menos que hayan aceptado ser identificadas públicamente.

Harper denunció la presunta agresión a la policía del condado de Gwinnett casi un año después, el 15 de julio de 2022. Después del informe inicial, la policía intentó programar una hora para una entrevista formal, según un informe del incidente policial. Después de varios intentos de reunirse con él, el detective suspendió el caso debido a la falta de participación de la presunta víctima, dijo la policía.

Howard, de 37 años, fue ocho veces All Star, tres veces jugador defensivo del año y uno de los pívots más dominantes de la NBA durante el mejor momento de su carrera profesional de 18 años.

Jugó para siete franquicias, en particular el Orlando Magic, que lo eligió con la selección general número uno en el draft de 2004 procedente de la Southwest Atlanta Christian Academy, y Los Angeles Lakers, el equipo con el que estuvo en su único título de la NBA durante la temporada 2019-20 afectada por la pandemia.

Howard tuvo tres temporadas con los Lakers, incluida la 2021-22, su última temporada en la NBA. Promedia 15.7 puntos y 11.8 rebotes por partido y fue líder de la liga en rebotes en cinco ocasiones.

Pero Howard también tenía la reputación de tener una presencia disruptiva en el vestuario, no pasando más de una temporada con el mismo equipo en sus últimas seis temporadas en la liga. Howard jugó en Taiwán durante la temporada 2022-2023.