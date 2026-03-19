Gurabo. La Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico (Ecedao) regresó el miércoles a la cima del baloncesto escolar al derrotar, 49-47, al Colegio Adianez para proclamarse campeón en la rama senior femenino del Top Ranked Buzzer Beater en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Este es el cuarto campeonato nacional que Ecedao levanta bajo la dirección de Fernando Casablanca. Las Abejas dominaron el torneo por tres ediciones consecutivas (2019, 2020, 2022), y no se coronaban desde entonces. En 2021, no se llevó a cabo el certamen por la pandemia del Covid-19.

Esta final también marcó la cuarta ocasión que estos dos prestigiosos programas se enfrentan en este escenario. De hecho, ambas instituciones suman ocho títulos en esta categoría del Buzzer Beater. Esta vez, Ecedao salió por la puerta ancha tras remontar un déficit de 11 puntos.

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“Este equipo tiene mucho carácter y se quiere. Cuando tú juegas velándole la espalda a la otra, estas cosas pasan. Caímos 11 puntos abajo con el equipo que jugó el mejor baloncesto al final de la temporada. Mucho crédito a lo que Rafa (Acevedo) y su staff están haciendo en Adianez, pero esto es merecido", dijo Casablanca a Primera Hora después de la final.

“Aquí culmina un proceso de cuatro años con estas chicas. La gente se cree que Ecedao recluta. Aquí hay nenas que nadie las quería, vinieron para acá y hoy son campeonas nacionales”, abundó.

En esta ocasión, Ariana Montalvo fue nombrada la Jugadora Más Valiosa tras terminar con 14 puntos, seis rebotes y dos asistencias. Norieyska Ríos y Jeanette Rivera también fueron figuras importantes en el triunfo al anotar en doble dígito con 11 y 10 unidades, respectivamente. Por Adianez, Arielis Valle lució en grande con 20 tantos, mientras que Mia Villafañe añadió 11.

Ecedao se despegó temprano en el primer parcial por 7-2 con un triple de Natalia Centeno. Adianez respondió de inmediato y retomó la ventaja con un disparo detrás del arco de Karielys Jiménez. Poco después, la “Tropa Naranja” se alejó 13-7 con un tiro libre de Lia Vázquez y Casablanca se vio obligado a pedir su primer tiempo técnico.

Al volver a la cancha, Adianez aumentó su corrida a 13 puntos para despegarse por 15-7, pero Ecedao detuvo el sangrado con un triple de Ríos. Sin embargo, ese fue su último canasto por el resto del primer periodo y la “Tropa Naranja” se dirigió al segundo en control por 17-10, luego de dos tiradas libres de Valle.

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Adianez abrió el segundo tiempo con un incómodo canasto de Jiménez, en el que recibió una falta, pero falló el tiro que tomó desde la línea de los suspiros. Después, el quinteto guaynabeño encestó dos bandejas en transición para ampliar la brecha por 23-12. Ante este panorama poco alentador, Casablanca volvió a solicitar tiempo.

Y lo que habló el experimentado técnico con sus jugadores en esos minutos funcionó. La escuadra salinense lució totalmente distinta a partir de ese momento y empezó a reducir el margen poco a poco. Este empuje continuó y Ríos encestó una flotadora en el cierre de la primera mitad que acercó a Ecedao por 27-26, antes de irse al descanso.

Adianez arrancó el tercer parcial con un disparo debajo del canasto de Ameilyz Cruz. La “Tropa Naranja” trató de aferrarse a la delantera, pero el conjunto de Casablanca logró darle vuelta al marcador por primera vez desde el primer periodo con un triple de Javiana Quiñones, que enloqueció a los jóvenes que se dieron cita al “Rube” Hernández para apoyar a su institución. Empero, Valle encestó un tiro debajo del canasto antes de que terminara el tercer tiempo para empatar el partido por 38-38.

Adianez recuperó la ventaja en el inicio del cuarto parcial y hasta se alejó por cuatro puntos tras dos tiradas libres de Mia Villafañe. Pero Ecedao no se quitó y volvió a irse al frente por 45-44 gracias a una flotadora de Jeanette Rivera cuando quedaban menos de cuatro minutos en el reloj.

El quinteto salinense logró despegarse aún más con un complicado tiro debajo del canasto de Centeno. Le siguió Montalvo con un incómodo disparo que puso a Ecedao arriba por 49-44. Valle respondió por Adianez con un canasto a media distancia, pero la “Tropa Naranja” no volvió a anotar en lo que restó del encuentro.