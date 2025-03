Eddie Casiano y los Atléticos de San Germán seguían de cerca a André Curbelo mucho antes de que fuera seleccionado en el cuarto turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por los Piratas de Quebradillas.

Los Atléticos no poseían turnos en las primeras dos rondas, por lo que consideraban una movida por el armador lejos de la realidad. Un mes y medio después del sorteo, San Germán adquirió a Curbelo en un traspaso con los Piratas por un turno de primera ronda en 2027 y otros de segunda en 2028.

PUBLICIDAD

“André es un chamaco que tiene talento, que tiene todo”, dijo el dirigente y gerente general de los Atléticos, Eddie Casiano, a preguntas de Primera Hora durante la presentación de la temporada 2025 en Vivo Beach Club, en Carolina.

“Está en de terminar la NCAA por las situaciones que pasó, pero es borrón y cuenta nueva. Estará trabajando con nosotros. Lógicamente, está claro de todo lo que queremos hacer y está en la disposición de trabajar, así que no le veo problema ninguno. Siempre hemos estado interesados en jugadores jóvenes en las posiciones de uno y dos. Siempre fue un jugador que nos gustó. Nos ayuda a lo que nosotros queríamos. Se nos dio. No pensaba que se iba a dar porque es difícil conseguir cambios, pero tenemos un jugador que nos puede ayudar no tanto ahora, sino también para el futuro”, abundó.

Eddie Casiano, dirigente de los Atléticos de San Germán, durante una práctica de pretemporada en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez. ( Suministrada / Atléticos de San Germán )

Antes de ser escogido en el sorteo por Quebradillas, Curbelo jugó baloncesto colegial con el programa Southern Miss Golden Eagles de la Universidad del Sur de Misisipi, donde el dirigente de los corsarios, Juan Cardona, es asistente. Sin embargo, fue expulsado del programa hace unas semanas.

Esto luego de haber sido suspendido de manera indefinida el 30 de noviembre de 2024 debido a razones disciplinarias, aunque esta sanción fue levantada el 30 de diciembre de ese año. En los 20 juegos que participó en su última campaña con Southern Miss, Curbelo promedió 9.8 puntos, 4.7 asistencias y 3.6 rebotes.

A esto se le añade que también fue vetado del Equipo Nacional por un incidente durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

PUBLICIDAD

La realidad es que, a pesar de que en un momento fue considerado uno de los mejores prospectos en la isla, su carrera colegial estuvo llena de controversias desde que sufrió una conmoción durante su último año en Fighting Illini de la Universidad de Illinois en 2022. No obstante, Casiano está confiado de que brillará bajo su dirección.

“Él está claro y sabe lo que va a hacer. Nosotros vamos a utilizarlos de la mejor manera posible para que pueda jugar como está acostumbrado, y ayudarlo y ser parte de su carrera profesional. Ya hablé con él. Nos vamos a sentar a hablar un poco más profundo cuando estemos en las prácticas, pero hemos tocado base y todo está bien. Yo no lo conozco y he visto todas las cosas que puede hacer. Es simplemente llevarlo. Obviamente, todo el mundo ha hablado mucho de él y mucho ha sido negativo. Yo creo que me voy a concentrar más en las cosas positivas, en lo que nos pueda ayudar y nosotros ayudarlo a él. Que gire su carrera a lo que debe ser, a algo positivo”, compartió Casiano.

El estratega compartió que el canastero, de 23 años, se estaría integrando a las prácticas de pretemporada de San Germán este jueves.

André, hijo del exjugador y actual árbitro del BSN, Joel Curbelo, refuerza la posición de armador de los Atléticos, ya que hasta antes del canje solo contaban con Tjader Fernández. En la posición de escolta tienen a Eric Ayala y el refuerzo Will Barton.

La temporada 2025 del BSN comienza este sábado, pero los Atléticos iniciarán su participación el domingo cuando reciban a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.