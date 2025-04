Edgar Acevedo, de Jireh Kingdom Christian Academy en Río Grande, y Kianelys Torres, del Colegio San Conrado en Ponce, fueron galardonados esta semana con los premios King of the Year y Queen of the Year de Buzzer Beater, que reconocen a los mejores jugadores de la temporada de baloncesto escolar.

Acevedo ayudó a Jireh a alcanzar el ‘Final Four’ del Top Ranked Buzzer Beater, mientras que Torres lideró a San Conrado a su primer campeonato nacional y fue nombrada la Jugadora Más Valiosa de la final. Sin embargo, estos premios se basan en el rendimiento de los canasteros a lo largo de la campaña y no en el torneo que reúne cientas de escuelas en Gurabo año tras año.

“Creo que se hizo una selección justa en cuanto a los jugadores sobresalientes en la temporada regular, que abarca los torneos que se llevaron a cabo desde noviembre hasta febrero”, aseguró Bryan Eloy García, presidente de Buzzer Beater, a Primera Hora .

García explicó que Acevedo se llevó el King of the Year debido a que su desempeño mantuvo a Jireh en la primera posición del ‘power ranking’ de la plataforma escolar por varias semanas. Además, anotó varios canastos sobre la chicharra (‘buzzer beaters’), que fueron un factor importante al momento de decidir quién recibiría este galardón.

El presidente de Buzzer Beater detalló que la carrera en la rama femenina fue mucho más cerrada. Además de Torres, Walushka Hodge, de Saint Francis School en Carolina; Nelishka Vargas, de Mayagüez Academy; y Natalia Centeno, de la Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz en el Albergue Olímpico de Salinas; también figuraban como fuertes candidatas. No obstante, Kianelys obtuvo el premio por haber cargado a San Conrado a los primeros lugares del ‘power ranking’, una hazaña nunca antes vista por parte de una institución ponceña en la era del Buzzer Beater.