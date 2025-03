El Colegio San Conrado de Ponce (3) se convirtió este domingo en el primer finalista de la categoría senior femenino del Top Ranked Buzzer Beater, luego de superar 54-50 al Colegio Adianez de Guaynabo (2) en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo.

Con el triunfo sobre la “Tropa Naranja”, San Conrado pasó a ser la primera institución ponceña que clasifica al juego de campeonato del torneo nacional de baloncesto escolar en sus ocho ediciones.

“Estoy superfeliz por mi equipo después de todos los sacrificios que hemos hecho. Me siento ansiosa y me imagino que las chicas también porque es nuestra primera final y somos el primer equipo que llega a la final de un Buzzer Beater. Vamos a prepararnos, como lo hemos hecho durante todo el torneo, porque esto no se ha acabado”, dijo Kianelys Torres, jugadora de San Conrado, tras el partido.

PUBLICIDAD

Las canasteras del Colegio San Conrado de Ponce festejan su clasificación a la gran final del Top Ranked Buzzer Beater. ( alexis.cedeno )

Torres lideró la ofensiva del quinteto de la “Ciudad Señorial” con 14 puntos. Además, atrapó siete rebotes y repartió dos asistencias. Le siguió Jaely de León con 12 unidades y siete capturas. En el revés, Gabriela Figueroa fue la mejor anotadora con 17 tantos, incluyendo tres triples.

San Conrado se fue al descanso con una ventaja de 32-29, pero las cosas se complicaron para la escuadra ponceña cuando Adianez se fue en una corrida de 17-9 en el tercer parcial. Abajo por cinco puntos en la apertura del cuarto periodo, las dirigidas por Glenda Negrón tuvieron que emplearse para remontar y ponchar su boleto a la gran final.

“El juego no se acaba hasta que la chicharra suena. Nosotras seguimos jugando y defendiendo. Obviamente, no estábamos confiadas porque sabíamos el gran equipo al que nos estábamos enfrentando, pero nunca bajamos la cabeza. Nos mantuvimos siempre con la misma energía y eso fue lo que nos dio la victoria hoy”, repasó Torres.

Mayagüez Academy saca del camino a Ecedao

Más tarde, Mayagüez Academy (5) derrotó 39-35 a la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz del Albergue Olímpico (Ecedao) de Salinas (1) para avanzar al baile de coronación.

Las Bucaneras de Mayagüez Academy lograron despegarse por cinco puntos con un canasto en la pintura de Genesys Rosario, cuando restaban tres minutos en el tiempo reglamentario.

Las jugadoras de Mayagüez Academy celebran, tras derrotar a la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz del Albergue Olímpico (Ecedao) de Salinas en el "Final Four" del Top Ranked Buzzer Beater. ( alexis.cedeno )

Ecedao no se quitó y disminuyó la delantera del conjunto mayagüezano al mínimo después de un triple de Zoleyme Rodríguez y un tiro libre de Ariana Montalvo.

Poco después, Nelishka Vargas sentenció el encuentro con un tiro de tres que alejó a Mayagüez Academy 39-35 del combinado dirigido por Fernando Casablanca, cuando quedaban apenas 55.4 segundos de acción.

PUBLICIDAD

“Yo estoy bien orgullosa de mi equipo. Como siempre he dicho, nos hemos preparado para esto y sé que ese campeonato va a ser de nosotras. Nos lo merecemos”, comentó Aleishalyz Cortés, canastera de las Bucaneras, luego del desafío.

Vargas fue la más destacada por Mayagüez Academy con 18 unidades, incluyendo cuatro triples, y seis rebotes. En causa perdida, Montalvo terminó con 15 tantos y seis capturas.

Con los resultados del “Final Four”, Ecedao y Adianez, dos escuelas que dominaron el Buzzer Beater hasta el año pasado que Saint Francis School de Carolina ganó, quedaron fuera de la contienda. Además, será la primera vez que las dos escuelas que llegan a la final son dirigidas por mujeres: Glenda Negrón (San Conrado) y Natacha Alequín (Mayagüez Academy).

La gran final entre San Conrado y Mayagüez Academy será este martes, a las 6:00 de la tarde, en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo. El juego será transmitido por Wapa Deportes.