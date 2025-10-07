Los Ángeles. LeBron James tenía otra “decisión” que anunciar. Resultó ser un anuncio publicitario.

La estrella de Los Lakers de Los Ángeles insinuó que tendría algo que decir el martes. La referencia a “la decisión” evocaba el momento de julio de 2010 en que anunció que se uniría al Miami Heat.

El anuncio estaba previsto para salir al mediodía (hora del Este), pero Hennessy —la marca de coñac con la que James mantiene una asociación desde hace algún tiempo— lo publicó unos 90 minutos antes de lo previsto. Según explicó la marca, el calendario de entrenamiento de James cambió ese día, lo que obligó a adelantar el lanzamiento.

“Este otoño, llevaré mis talentos a Hennessy V.S.O.P.”, dijo James en el video. Incluso el lenguaje que utilizó imitó el de su célebre anuncio de hace 15 años, cuando pronunció la frase “llevaré mis talentos a South Beach” para revelar su fichaje por el Heat.

Hennessy anunció que lanzará una edición limitada de su botella naranja, con el nombre de James en la etiqueta y su característico gesto de “coronación”, en alusión a su apodo de “King James”.

“Si la primera decisión marcó un momento crucial en su carrera, esta segunda celebra un reencuentro creativo y un legado cultural compartido”, indicó la marca en su comunicado.

James había despertado expectación al publicar en X que haría “la decisión de todas las decisiones”. El breve video lo muestra caminando hacia una silla y sentándose frente a otro hombre a pocos metros, en una escena que recuerda a la de su primera “decisión”, cuando se sentó frente al periodista Jim Gray para anunciar en televisión que se unía al Heat.

Las redes sociales se llenaron de especulaciones tras la publicación del lunes, como era de esperarse. James —máximo anotador histórico de la NBA— cumplirá 41 años en diciembre, es el jugador más veterano activo de la liga y está por establecer un récord al disputar su temporada número 23. No tiene contrato más allá de esta campaña, lo que llevó a muchos a pensar que podría anunciar su retiro.

Los precios de los boletos para el último partido de temporada regular de los Lakers en abril se dispararon el lunes en los mercados secundarios, ante la posibilidad de que esta fuera la última temporada de James.

También abundaron las conjeturas —correctas, finalmente— de que la nueva “decisión” estaría relacionada con una campaña publicitaria.

“Me gusta mi decisión”, dice James al final del anuncio.