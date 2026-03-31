El jugador de baloncesto universitario más alto del mundo está en movimiento.

Olivier Rioux, pívot canadiense de 7 pies y 9 pulgadas y el atleta más popular del campus, anunció el martes que entra en el portal de fichajes. El portal se abre oficialmente el 7 de abril.

Rioux jugó poco en los dos años que pasó con los Gators, como jugador de primer año durante la temporada del campeonato nacional del equipo y luego como suplente la temporada pasada. Jugó un total de 15 minutos, terminando con siete puntos, seis rebotes y una asistencia.

Estableció un récord Guinness como el adolescente más alto del mundo antes de pisar el campus. Ahora, con 20 años, busca una oportunidad para jugar más como jugador de segundo año de tercer año.

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“Después de tomarme un tiempo para reflexionar sobre mi trayectoria y lo que es mejor para mi futuro, he decidido entrar en el portal de fichajes”, escribió Rioux en un post de Instagram.

Rioux se convirtió en la persona más alta que jamás haya jugado al baloncesto universitario cuando debutó en una victoria por 104-64 sobre North Florida el pasado noviembre. Anotó tres partidos después, lanzando un tiro libre tras recibir una falta. También registró su primer rebote.

Rioux mide 5 centímetros más que los ex gigantes de la NBA Gheorghe Muresan y Manute Bol, y 5 centímetros más que los populares hombres grandes Yao Ming, Tacko Fall y Shawn Bradley. Ya tenía un puesto en el libro Guinness de los récords cuando fichó por Florida en 2024.

Golden dio a Rioux la opción de jugar poco como auténtico novato o tomarse una temporada sin jugar y trabajar en su juego. Rioux eligió esta última opción. Sin embargo, fue un vídeo viral andante, desde montar en su bicicleta hecha a medida en el campus, a agacharse por debajo de cada puerta, a cortar redes de pie durante la carrera de Florida en el Torneo de la NCAA.

Golden dejó claro antes de la temporada que Rioux sólo jugaría al final de los partidos, el resultado de tener a los cuatro jugadores delanteros de vuelta. Pero Rioux reafirmó su deseo de estar en Florida y aceptó el reto de jugar contra Alex Condon, Thomas Haugh, Rueben Chinyelu y Micah Handlogten en los entrenamientos y detrás de ellos en los partidos.

Siempre fue la mayor -literalmente- atracción.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.