Este miércoles llegó a la isla el tabloncillo oficial que se utilizará en el partido de pretemporada de la NBA entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando, programado para este sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Se trata de una edición especial llamada “Heat Culture”, certificada por la NBA y exportada directamente desde Miami, ya que Puerto Rico no contaba con un tabloncillo aprobado bajo los estándares de la liga, confirmó a Primera Hora la directora senior del Grupo VRDG Entertainment -empresa organizadora del evento-, Imaris Arocho.

“Similar con el evento de tenis (entre Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe), que trajimos la cancha de Londres certificada por ATP, no pudimos encontrar cancha certificada por la NBA. Por tanto, Juilo (Cabral, CEO del Grupo VRDG), yo y todo el equipo estamos superorgullosos de que la cancha que vamos a tener en el “Choli” es la cancha que utiliza el Miami Heat como locales en el Kaseya Center con las dimensiones certificadas por NBA”, expresó Arocho, quien también adelantó que el montaje arrancará este jueves.

La directora senior del Grupo VRDG Entertainment, por otra parte, informó que los jugadores arriban a la isla entre la tarde y noche del viernes. De los canasteros confirmados del Heat figuran el tres veces Todo-Estrella, Bam Adebayo, así como Andrew Wiggins. Por el Magic, la joven promesa y Novato del Año de la NBA 2023, Paolo Banchero, y Jalen Suggs.

Inicialmente, Tyler Herro estaba confirmado, pero quedó fuera tras someterse a una cirugía para reparar su pie izquierdo. El escolta no estará disponible para el comienzo de la fase regular, que arranca el 22 de octubre en Orlando.

La NBA regresa Puerto Rico por primera vez desde 2006, cuando los Pistons de Detroit derrotaron 86-64 al Heat en el “Choliseo”. El partido de pretemporada marcará la primera vez que Orlando juegue en la isla. En el pasado, franquicias como los 76ers de Filadelfia, Grizzlies de Memphis, Nuggets de Denver y Hawks de Atlanta también han visitado la isla para amistosos.

Encuentro con la comunidad

El partido de exhibición no solo traerá acción de la NBA al “Choliseo”, también incluirá clínicas deportivas a unas 300 niñas y niños de residenciales públicos en el residencial Lloréns Torres de San Juan este viernes.

La iniciativa fue parte de un acuerdo entre el Departamento de Vivienda Pública, la Compañía de Turismo, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), el VRDG y la propia NBA.

La Madison, la cancha principal del centro recreacional de Lloréns, fue reconstruida y lucirá el logo de la liga junto a los de ambos equipos.

Más tarde, a las 8:00 p.m., se celebrará el “NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025”. El desafío será un evento que reunirá a figuras del deporte, la música y el entretenimiento como parte de las actividades previas al choque.

El evento contará con la participación de artistas como Anuel AA, Wisin, Jowell y Miky Woodz, así como de exatletas destacados como Félix “Tito” Trinidad, Iván Rodríguez, Carlos Beltrán y Yadier Molina. Las ex reinas de bellezas Denise Quiñones y Zuleyka Rivera también estarán presentes.