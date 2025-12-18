Shai Gilgeous-Alexander culminó su temporada de MVP con 29 puntos y 12 asistencias, y el Oklahoma City Thunder ganó el campeonato de la NBA, despegando en la segunda mitad para vencer a los Indiana Pacers por 103-91 el domingo por la noche.

Jalen Williams anotó 20 puntos y Chet Holmgren 18 para el Thunder, que estuvo al borde del séptimo partido en las Finales de la NBA, pero cerró una temporada memorable. Oklahoma City ganó 84 partidos entre la temporada regular y los playoffs, empatando a los Chicago Bulls de 1996-97 con la tercera mayor cantidad en cualquier temporada.

PUBLICIDAD

Solo Golden State (88 en 2016-17) y los Bulls (87 en 2015-16) ganaron más.

Es el segundo campeonato para la franquicia. Los Seattle SuperSonics ganaron el título de la NBA en 1979; El equipo se trasladó a Oklahoma City en 2008. No hay nada en las vigas de Oklahoma City que conmemore ese título.

El próximo octubre, por fin llegará una bandera del campeonato. Una bandera de los Thunder.

No fue fácil asegurarla.

Los Pacers lideraron 48-47 al descanso, incluso después de perder a su base estrella Tyrese Haliburton por lo que su padre describió como una lesión en el tendón de Aquiles a los siete minutos de partido. Pero fueron superados 34-20 en el tercer cuarto, mientras los Thunder construían una ventaja de 13 puntos y comenzaban a remontar.

Bennedict Mathurin anotó 24 puntos y 13 rebotes para Indiana, que aún espera su primer título de la NBA. Los Pacers, que tenían un récord de 10-15 después de 25 partidos y aspiraban a ser el primer equipo en la historia de la NBA en convertir un comienzo tan malo en un campeonato, tuvieron ventajas de 1-0 y 2-1 en la serie, pero al final simplemente no tuvieron suficiente. Los equipos locales tienen ahora un récord de 16-4 en los séptimos partidos de las Finales de la NBA. Y el Thunder se convirtió en el séptimo campeón en las últimas siete temporadas, una racha de paridad sin precedentes en la historia de la NBA.

El alero de los Pacers, Pascal Siakam, formó parte del equipo de Toronto que ganó en 2019; el base del Thunder, Alex Caruso, formó parte del equipo de Los Angeles Lakers que ganó durante la “burbuja” de la pandemia en 2020; Milwaukee ganó en 2021; Golden State en 2022; el alero de los Pacers, Thomas Bryant, y Denver se impusieron en 2023; y Boston ganó el título del año pasado.

El Thunder es la novena franquicia en ganar un título en las 12 temporadas que el comisionado Adam Silver ha liderado la liga. Su predecesor, David Stern, vio a ocho franquicias ganar títulos en sus 30 temporadas como comisionado.