El campeonato 2025 del Baloncesto Superior Nacional aún no ha terminado y en el Norte de Puerto Rico ya está en plena campaña lo típico de las temporadas muertas referente al futuro de los equipos que no están activos en la final.

Y resulta que en Arecibo la cosa está tomando vuelo referente a rumores de venta o al interés de un grupo de comprar del equipo Capitanes.

Al frente de todo está el respetado comentarista Rafy Cruz, quien desde el sábado informó tener información al respecto e invitó a todos sus seguidores a escucharle hablar el domingo en un Live en su página Rafy Cruz en Facebook.

Y su reporte fue llamativo e interesante. Precisó que ofrecería las dos versiones que pudo constatar, ofreciendo en récord los nombres de las personas con quienes habló.

De un lado, apuntó que el exgerente general de los Capitanes por más de 17 años, Ángel Edgardo García le aseguró que existe un grupo interesado en comprar al equipo y que ya sometió una oferta a tales intenciones.

No obstante, también habló con el actual apoderado del equipo, José Manuel Baeza, y éste le aseguró que hasta el momento en que hablaban, sobre su escritorio no tenía ninguna oferta de ningún grupo. Además le aseguró que su equipo de trabajo ya estaba preparando el plan para el 2026, lo que incluye haber confirmado el retorno de Juan Cardona como dirigente, Gaby Miranda como gerente general y además confirmó que el equipo tiene una opción por ejercer para retener en sus filas por un año más a Víctor Liz.

Este medio, por su parte, conversó posterior a todo esto con García, quien explicó que la oferta existe pero fue sometida a la oficina presidencial del BSN para que la hagan llegar a Baeza. García no reveló los nombres de los interesados pero apuntó que incluyen a un pelotero de las Grandes Ligas y a un productor artístico.

Destacó además que el grupo inicialmente buscaba la forma de poder entrar al equipo con una nueva franquicia en algún mercado, pero que ante lo conocido de que el BSN no tiene planes inmediatos para agregar nuevos equipos al momento pues han optado por explorar el potencial de comprar un equipo existente y han puesto su mirada en Arecibo.

Baeza, dueño de la compañía multinacional Teselta, compró a los Capitanes en noviembre del 2022. Salió al rescate de la franquicia en momentos que una disputa legal entre sus pasados copropietarios Frabián Elí Carrión y Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como el exponente de música urbana Anuel AA, amenazaba con sacar al equipo de competencia. A su entrada tuvo que asumir miles de deudas que cargaba al equipo y devolver una estabilidad y sana administración a la franquicia. Su labor frente al equipo ya suma tres temporadas. En todas ha alcanzado la postemporada, habiendo caído en las dos más reciente en séptimos juegos de la primera fase de las series.

Todo esto deja pendiente una cosa. Puede haber un interés de alguien en comprar. Habrá que ver si Baeza tiene interés de vender o si el mismo surge con la existencia de una buena oferta.

El tiempo dirá.