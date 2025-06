El apoderado de los Piratas de Quebradillas, Ernesto “Ernie” Cambó, aseguró que no se opondrá a la inesperada firma del dirigente Juan Cardona con los Capitanes de Arecibo y espera que el Baloncesto Superior Nacional (BSN) no le exija cumplir con la cláusula de no competencia de un mes para así poder enfrentarlo en la postemporada.

“Apoyo completamente que Juan consiga otro trabajo en Arecibo y espero que el BSN le exima de la regla de los 30 días para que pueda comenzar a trabajar de inmediato. Espero que terminen en la cuarta posición y nos enfrentemos a ellos en la primera ronda para patearles el trasero”, expresó Cambó en una entrevista telefónica con Primera Hora .

Ernie Cambó, al centro en gris, durante su tiempo con los Grises de Humacao. ( XAVIER GARCIA )

En la mañana del jueves, los Capitanes anunciaron el despido del técnico Allans Colón después de perder 10 de sus últimos 15 juegos. Arecibo ocupa la tercera posición de la Conferencia B del BSN con marca de 15-14 y aún no ha clasificado a los playoffs, restando cinco partidos de la serie regular.

Minutos después, confirmaron el regreso de Cardona a la Villa del Capitán Correa, como Primera Hora había anticipado. Cardona estuvo al mando del quinteto arecibeño en la campaña anterior, año que fue nombrado Dirigente del Año.

Sin embargo, su firma se produce a una semana de que presentara su sorpresiva renuncia a los Piratas, luego de una discrepancia con Cambó por la contratación del delantero refuerzo A.J. John.

De acuerdo con fuentes de este medio, Cardona quería que Quebradillas contratara a un armador importado que acompañara a Emmanuel Mudiay tras la lesión de David Stockton.

Con su salida, los corsarios decidieron darle las riendas del equipo al asistente italiano Dante Calabria, quien ganó el martes su primer encuentro como entrenador del conjunto de Guajataca.

Los Piratas, por su parte, están en la cima de la Conferencia B con récord de 19-12. Arecibo tendría que caer al cuarto lugar para medirse a Quebradillas en los cuartos de final. De lo contrario, podrían verse las caras en las semifinales.

El Artículo 17.3 del Reglamento del BSN establece que si un dirigente renuncia a su cargo, sin mediar un entendimiento previo entre las partes, se le exigirá cumplir con un mes de no competencia. “Con esto se entiende que el dirigente no podrá firmar con ninguna otra franquicia, en ningún cargo, del BSN por el término de un mes”, lee el Reglamento.

El próximo juego de los Capitanes será este sábado cuando reciban a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.