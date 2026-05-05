La Liga Endesa y equipos como el Real Madrid, el Barça, el Unicaja de Málaga y el Zaragoza despidieron este martes a José Rafael Ortiz Rijos, más conocido como ‘Piculín’ Ortiz, quien falleció este martes a los 62 años tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal.

Ortiz, que vistió la camiseta de estos cuatro equipos en España, fue el primer jugador puertorriqueño en militar en la NBA y el segundo en ingresar al Salón de la Fama Internacional de Baloncesto de la FIBA en 2019.

“Nos ha dejado José “Piculín” Ortiz Rijos, una leyenda del baloncesto y del deporte puertorriqueño. La ACB quiere mandar sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos. Descanse en paz”, indicó la Liga Endesa en sus redes sociales.

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Nos ha dejado José "Piculín" Ortiz Rijos, una leyenda del baloncesto y del deporte puertorriqueño.



La acb quiere mandar sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos.



Descanse en paz 🖤



| 📸 @fbpur pic.twitter.com/m2SkOWN5Hu — Liga Endesa (@ACBCOM) May 5, 2026

Su primer club en España, el Club Baloncesto Zaragoza, le despidió rememorando una “época inolvidable”, de la que el pívot fue parte de su historia.

“Despedimos con enorme tristeza a ‘Piculín’ Ortiz. Formó parte de una época inolvidable del CAI, aquella que llenó de ilusión a toda una generación de aficionados. Gracias por formar parte de nuestra historia, Piculín. Descansa en paz”, recordaron.

Despedimos con enorme tristeza a “Piculín” Ortiz.



Formó parte de una época inolvidable del CAI, aquella que llenó de ilusión a toda una generación de aficionados.



Gracias por formar parte de nuestra historia, Piculín.



Descansa en paz. pic.twitter.com/OPasIpPBWu — Club Baloncesto Zaragoza (@cbzaragoza) May 5, 2026

El Real Madrid, mediante un comunicado, lamentó “profundamente” el fallecimiento de su exjugador, que vistió la camiseta blanca en la temporada 1989-1990, llegando al club un par de meses después del fallecimiento del mítico Fernando Martín.

“El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y a todos sus clubes”, señaló.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Piculín Ortiz. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 5, 2026

Por su parte, el Barça quiso enviar sus condolencias por la muerte del boricua, que ganó una Copa del Rey como jugador azulgrana

“Nuestras más sinceras condolencias por la muerte de Piculín Ortiz, exjugador blaugrana durante los años 1990 y 1992. Descanse en paz”.

El nostre més sincer condol per la mort de 𝐏𝐢𝐜𝐮𝐥𝐢́𝐧 𝐎𝐫𝐭𝐢𝐳, exjugador blaugrana durant els anys 1990 i 1992.



Descansi en pau ❤️‍🩹 pic.twitter.com/7vpdE3RtMt — Barça Basket (@FCBbasket) May 5, 2026

Asimismo, el Unicaja de Málaga, le recordó en la red social X: “Lamentamos el fallecimiento de Piculín Ortiz, quien defendió nuestra camiseta durante la temporada 1993-94. Descanse en Paz”.