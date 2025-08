“La sirenita de Cerdeña 1 Bebé tiburón de Puerto Rico 0”, así reaccionó hoy en sus redes sociales la periodista deportiva Eleonora Boi, esposa del refuerzo de los Vaqueros de Bayamón en la Liga de Baloncesto Superior Nacional, Danilo Gallinari, tras recibir la mordida, presumiblemente de un tiburón gata, mientras disfrutaba de un día de playa ayer en Isla Verde.

“Fue el peor día de mi vida, quizá mi abuela Nella tenía razón cuando decía ‘su mari esti traitori’ (el mar es traicionero). Nunca pensé que podría ser atacada por un tiburón, y menos aún estando cerca de la orilla y en una playa abarrotada de gente. Afortunadamente, mi bebé y yo estamos bien, me socorrieron rápidamente y la cirugía para reparar mi pobre pierna mordida salió bien. Ahora solo tengo que recuperarme del gran susto y tratar de perdonar al gran amigo que me traicionó. En cuanto al tiburón, pronto tendrá noticias de mis abogados”, bromeo la también modelo en su cuenta de Instagram.

Boi añadió que lo peor de la situación no fue el gran susto que paso tras el ataque del escualo, si no el perderse hoy el concierto de Bad Bunny. “Les agradezco a todos su gran cariño y les agradezco que se hayan preocupado por nosotros con un mensaje o una oración. Agradezco a mi marido que, a pesar de haberse casado con Fantozzi (desdichada)-Boi, me ha dado todo su amor y mucho valor. Hoy se ha librado del concierto de Bad Bunny, pero no debe hacerse ilusiones, solo es por poco tiempo”.

El ataque ocurrió el jueves al mediodía en el balneario de Carolina. La mujer, de 39 años, quien está embarazada, resultó con una herida en el muslo derecho.