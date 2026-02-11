La estrella de la WNBA Caitlin Clark debutará con la selección adulta de Estados Unidos en el clasificatorio a la Copa Mundial de Baloncesto femenino FIBA 2026, que se llevará a cabo del 11 al 17 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

USA Basketball confirmó su integración al equipo tras anunciar el miércoles, a través de sus redes sociales, a las 12 jugadoras que traerá a la isla para este torneo, en el que se otograrán tres boletos al Mundial.

Otras estrellas de la WNBA que también fueron convocadas son Kelsey Plum, Paige Bueckers y Angel Reese. El resto del equipo lo integran Aliyah Boston, Sonia Citrón, Kahleah Copper, Chelsea Gray, Dearica Hamby, Rhyne Howard, Kiki Iriafen y Jackie Young.

Introducing the 2026 USA Women's World Cup Qualifying Team



— USA Basketball (@usabasketball) February 11, 2026

Estados Unidos, número uno en el ranking mundial de la FIBA, ya está clasificado para el Mundial, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania.

Este clasificatorio en el “Choliseo”, además de las estadounidenses, contará con la participación España, Italia, Nueva Zelanda, Senegal y el anfitrión Puerto Rico.

Los boletos ya están disponibles en Ticketera.com.