Ante toda adversidad y con una desventaja en la serie final de 3-1, las Explosivas de Moca pudieron reponerse y se coronaron como las nuevas campeonas del Baloncesto Superior Nacional Femenino. El partido en el que las Explosivas derrotaron a las Atenienses de Manatí 78-69, significó el segundo campeonato para la franquicia y fue celebrado en la noche del domingo en el coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo de Moca.

Desde tempranas horas la energía era increíble en el coliseo, debido a la demostración y apoyo del público que llenó la cancha a capacidad. Ambos quintetos salieron con mucha fuerza, pero las Explosivas tomaron control de la pizarra de anotaciones desde temprano. La ofensiva de Moca estuvo liderada por Samantha Fuehring, y por Manatí fue India Pagán quien llevó la voz cantante. El primer cuarto del juego terminó 18 por 10 con ventaja para el equipo de Moca.

PUBLICIDAD

Durante el segundo parcial la ofensiva del juego continuó con la misma tendencia de anotaciones y restando 5:02 de esa primera mitad, Moca mantenía control del marcador 29-19. Fue un triple de Samantha Fuehring y dos puntos de Leigha Brown, los que despegaron a las Explosivas en la pizarra 39-23. A esto, la veterana Pamela Rosado respondió con una penetración que llevó el marcador a 39-25. Además, Jessica Jackson recibió una falta personal y pudo convertir los dos puntos en su penetración, pero no así el tiro libre. En esos momentos la pizarra marcaba 43-27 y precisamente fue esa la anotación oficial que concluyó la primera mitad del juego de campeonato.

En esta primera parte del desafío, Moca contó con la aportación en grande de Gabriela Ortega, quien saliendo del banco registró tres triples en su tiempo de juego. A esto hay que sumarle los 11 puntos de Samantha Fuehring, quien fue la líder absoluta de Moca. Por el equipo de las Atenienses las más destacadas fueron, India Pagán con nueve unidades y Pamela Rosado con ocho tantos.

En el tercer parcial, Moca salió con más intensidad que en la primera y fueron encabezadas por dos triples de Taya Corosdale. Esto logró extender su ventaja a 52-33 cuando restaban 5:06, pero las jugadoras refuerzos Samantha Fuehring y Leigha Brown no tenían planes de detenerse, y extendieron la ventaja del quinteto para terminar el parcial 63-46. En ese tercer periodo, las Explosivas llegaron a tener una ventaja de 24 puntos en el marcador y Moca nunca miró hacia atrás. Esto dejó la escena preparada para los últimos diez minutos de acción.

PUBLICIDAD

En el inicio del cuarto parcial las Atenienses salieron con mucho empuje y lograron un buen avance. Estas estuvieron comandadas por dos canastos de India Pagán, junto a un triple de Jessica Jackson que acercaron a Manatí 65-53, cuando faltaban 8:26 de juego. En esos momentos surgió la figura de Samantha Fuehring quien marcó dos triples y eso le devolvió el control del juego a las Explosivas 71-55. De inmediato, Pamela Rosado ripostó con una transición rápida que llevó la pizarra a 71-57 con 4:13 restando de partido.

Las más destacadas del encuentro por las Explosivas fueron: Samantha Fuehring con 22 puntos y Hillary Martínez con 17 tantos. Por las Atenienses, Pamela Rosado logró 27 puntos e India Pagán sumó 20 unidades.

Leigha Brown fue seleccionada como la Jugadora Más Valiosa de la serie final del BSNF.