El prospecto puertorriqueño Felipe Quiñones ofreció un recital ofensivo en los primeros dos partidos de la fase de grupos del Next Gen de la Euroliga con el Panathinaikos de Atenas.

Quiñones, de 18 años, fue reclutado por el equipo anfitrión como uno de sus dos refuerzos para el prestigioso torneo, que reúne a algunos de los canasteros de la categoría Sub-18 con mayor proyección a nivel internacional y se celebra en Atenas, Grecia, del 21 al 24 de mayo.

El jueves, coqueteó con un triple-doble al terminar con 29 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias en la derrota por 102-77 ante el Pole France INSEP de París. El viernes, continuó con ese buen ritmo y finalizó con 34 unidades, cinco capturas y seis asistencias en la victoria por 89-84 frente al Cedevita Olimpija de Ljubljana.

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En los dos encuentros, Quiñones fue el mejor anotador de ambos quintetos y acumula un promedio de 31.5 puntos, 6.5 rebotes y 7.5 asistencias en lo que va del torneo.

Panathinaikos está en el Grupo A del Next Gen de la Euroliga junto a los dos clubes antes mencionados y el Real Madrid. El Grupo B lo integran el FC Barcelona, Next Gen Team 3SSB, Crvena Zvezda de Belgrado y Zalgiris de Kaunas.

El joven boricua y el Panathinaikos tienen en agenda enfrentarse el sábado al Real Madrid, en lo que será su último partido de la fase de grupos. El conjunto griego necesita salir victorioso para asegurar su pase a la siguiente ronda sin depender de los demás resultados en la tercera jornada.