Dentro de lo preocupante que puede ser conocer que se está infectado por el coronavirus que arrasa con el planeta en estos momentos, el dirigente puertorriqueño Flor Meléndez, dijo que hasta el momento se siente muy bien, que no ha mostrado los síntomas mayores que provoca el mal, y que la semana que viene espera hacer el resto de la cuarentena en su casa.

Primera Hora conversó con el laureado técnico boricua, quien el domingo anunció que está infectado y que está aislado en una habitación de una institución hospitalaria en San Juan, Puerto Rico y que al momento, “me siento normal”.

“Esto es una cosa que sorprende porque yo estaba en mi casa tranquilo, acuartelado en mi casa desde que se acabó el baloncesto y no salía para ningún lado”, dijo el técnico de 73 años, quien mostró buen humor y ánimo. “Y por otras cosas que me pasaron de la presión (arterial) vine al hospital a atenderme y estando aquí se dieron cuenta de que tenía el virus”.

“No tengo miedo. El que está con Dios está tranquilo. Estoy más preocupado por la familia porque es lo que uno debe estar cuidando siempre. Y quizás lo que más preocupa es que yo estuve trabajando con jugadores, con directivos… quizás eso es lo más que preocupa a uno”, expresó Meléndez, dirigente de los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Este contó que desde el 12 de marzo, cuando el BSN anunció la paralización del torneo, se mantuvo en su casa haciendo trabajos en la computadora y tareas que tenía atrasadas en su hogar, como le contó a Primera Hora hace poco más de una semana.

Que se cuiden mucho, que esto es una realidad. Que se queden en sus casas. Yo estaba encerrado y aquí estoy ahora. No se puede salir para ningún sitio y hay que seguir las instrucciones de los médicos y el gobierno. Seguirlos al pie de la letra -Flor Meléndez

Pero durante la pasada semana, Meléndez, quien padece de hipertensión, comenzó a sentir molestias en el estómago, lo que le llevaron a dejar de comer y deshidratarse a a un punto que los niveles de potasio de su cuerpo bajaron alarmantemente. Dijo que el jueves, en su casa, de repente sintió un grave escalofrío, se tomó la presión arterial y la tenía bajísima. De inmediato llamó a su médico de cabecera, quien le ordenó que fuese al hospital.

Allí, contó que el médico que le atendió se adelantó a los eventos y mientras le tomaban muestras de sangre para el problema cardiovascular, ordenó que se le hiciera una para el coronavirus, la cual resultó positivo cuando recibió los resultados el domingo.

Entre el 12 de marzo y el 26 de marzo, día en que le hicieron la prueba a Meléndez, este estuvo aislado en su casa exactamente 14 días, por lo que podría haberse contagiado o por alguien de su familia o lo contrajo desde antes en sus trabajos con los Indios.

Tras el anuncio, el BSN emitió un comunicado indicando que comenzó “el protocolo médico correspondiente y se encuentra en comunicación con los Indios de Mayagüez determinando los pasos a seguir, que serán comunicados próximamente”.

Pero yo no me siento que tenga nada. No tengo ni cansancio, ni la tos seca esa que mencionan -Flor Meléndez

“Pero yo no me siento que tenga nada. No tengo ni cansancio, ni la tos seca esa que mencionan”, dijo el técnico, aunque en un comunicado de su familia, su hija Mayra explicó que inicialmente tuvo un poco de fiebre. “Yo creo que me lo agarraron temprano en el hospital. No me siento nada. Me paso caminando dentro del cuarto. Hago unas poquitas flexiones. Ahora mismo me siento normal y el apoyo de mi familia ha sido tremendo, pero me preocupan ellos, mi familia”.

En cuanto a la seriedad del riesgo de contagio entre los puertorriqueños, la legendaria figura del baloncesto boricua pidió a sus compatriotas mucha disciplina.

“Que se cuiden mucho, que esto es una realidad. Que se queden en sus casas. Yo estaba encerrado y aquí estoy ahora. No se puede salir para ningún sitio y hay que seguir las instrucciones de los médicos y el gobierno. Seguirlos al pie de la letra”, finalizó Meléndez.