Canóvanas. El apoderado Héctor Horta recibió a finales de enero una llamada de Tremont Waters que cambiaría el rumbo de la temporada de los Gigantes en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). “No sé cómo decirte esto. Siento que me volé el Aquiles”, le confesó, entre lágrimas, el estelar armador al apoderado.

Los Gigantes ya habían tenido que buscar una nueva casa y remodelar en apenas dos meses el Coliseo Carlos Miguel Mangual, en Canóvanas, luego de que el alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, les cerrara las puertas del Coliseo Guillermo Angulo. Pero ahora tenían otro problema entre manos.

PUBLICIDAD

Horta tuvo que descartar a un refuerzo que ya tenía firmado y buscar a uno que reemplazara a Waters. Contrató a Kobi Simmons y los fanáticos del “calentón” acogieron a Canóvanas como su nuevo hogar, pero el vacío que dejó Waters nunca fue llenado del todo.

Los Gigantes clasificaron a la postemporada del BSN, pero sin su estrella no tuvieron respuestas para unos Vaqueros, que bajo la nueva administración del productor Eric Duars y el exarmador Carlos Arroyo, lucen imparables con su trío de importados compuesto por Chris Duarte, Danilo Gallinari y JaVale McGee. Los de “La C” fueron barridos el miércoles en cuatro juegos.

“La baja de Tremont fue bien fuerte. Me dio bien duro a mí también. Yo recibí una llamada un viernes, me recuerdo que fue antes de la ventana del AmeriCup. Para mí, eso fue bien emocional porque es como si fuera mi hijo. Rápido fui a dónde él estaba a verlo y, cuando salieron los resultados de los MRI (resonancia magnética), confirmó la lesión que tenía (rotura parcial del tendón de Aquiles) y que estaría fuera por el resto de la temporada. Eso fue un golpe emocional porque estábamos bregando ya con lo de la cancha. Todo estaba pasando a la misma vez”, recordó Horta a preguntas de Primera Hora después del cuarto partido de la semifinal de la Conferencia A entre los Gigantes y los Vaqueros.

El tenedor de “Los D’ la C” admitió que otra opción que contempló para reforzar al equipo de cara a los cuartos de final fue traer a Shabazz Napier, cuyo contrato fue sometido antes de la fecha límite de cambios, pero nunca ha jugado en el BSN.

PUBLICIDAD

Napier ganó el campeonato de la Basketball Bundesliga de Alemania con el Bayern Múnich el 26 de junio y tenía intenciones de integrarse a los Gigantes en los playoffs, pero no lo hizo debido a molestias en el tendón de Aquiles, supo Primera Hora.

Horta tampoco pudo contar con el refuerzo Brandon Goodwin, quien fue el mariscal de campo de los de “La C” en la campaña anterior mientras Waters cumplía con sus compromisos con la Selección Nacional, ya que aceptó una oferta para jugar con Catar en la Copa Asiática, que se celebrará del 5 al 17 de agosto en Yeda, Arabia Saudí.

“Todo se juntó. Fue como una tormenta perfecta, pero siempre estuvimos positivos. Nadie nunca se quitó e hicimos todo esto por los fanáticos”, señaló el apoderado.

Apuntan permenacer en Canóvanas

Horta dio a entender que existe la posibilidad de que los Gigantes permanezcan en Canóvanas en la venidera temporada del BSN. Al menos, esa es la intención de la alcaldesa Lorna Soto.

“(Lorna Soto) quiere que volvamos. Es una deportista. Nunca me sentí solo y siempre nos dio la mano. Como persona y profesional, tiene un gran corazón. Me ayudó a hacer todo esto. Si ella decía que no a nuestra mudanza, la historia hubiese sido diferente, pero aceptó el reto. No tengo palabras de agradecimiento para ella y su equipo de trabajo”, comentó el empresario. “Son temas que tenemos que hablar. Ahora hay que recapitular todo, pero entiendo que sí”, abundó sobre la posibilidad de quedarse en Canóvanas.

El Coliseo Carlos Miguel Mangual en Canóvanas fue restaurado para albergar los partidos locales de los Gigantes en 2025. ( BSN )

McGee fue una lección para Conditt IV

Aunque llegó tarde, otro que también sufrió la eliminación de los Gigantes fue George Conditt IV. Con la ausencia de Waters, los fanáticos del “calentón” entendían que tendrían más probabilidades de eliminar a Bayamón con su centro titular.

PUBLICIDAD

Conditt IV, quien venía de una exigente temporada en la Liga ACB de España con el Gran Canaria, aterrizó en Puerto Rico el lunes y participó en los cuatro desafíos ante los Vaqueros, pero no marcó la diferencia. Promedió nueve puntos, cinco rebotes y dos asistencias.

“Bayamón es un equipo duro. Armaron un buen equipo. Todo el crédito para ellos. Hicieron un gran trabajo, desde la dirección técnica hasta el ‘scouting’, todo. Prepararon bien los esquemas defensivos y todo ese aspecto. Salieron a ejecutar y lo hicieron. Tuvimos oportunidades para tomar la delantera en múltiples partidos, pero ya era demasiado tarde porque habíamos gastado mucha energía tratando de remontar. Caer por tantos puntos en varios juegos y luego pelear para volver al partido es muy difícil. Le pones tanto a la remontada que al final no te queda nada en el tanque”, compartió Conditt IV.

“Es una lástima. Estoy frustrado conmigo mismo. No jugué bien, pero de todo se aprende. Hay que enfocarse en lo que uno puede controlar y seguir mejorando”, añadió.

El pívot de 24 años tuvo que batallar en cuatro juegos contra JaVale McGee, un tres veces campeón de la NBA. En el pasado, había tenido que luchar en la pintura con centros como DeMarcus Cousins y Hassan Whiteside en el BSN, pero entiende que ninguno de los dos se compara a la presencia que McGee provoca en cancha.

JaVale McGee, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, celebra frente a George Conditt IV, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas. ( BSN / Edgardo Medina )

“Es más alto y más grande. Eso es todo. Usa su estatura y su envergadura a su favor. Ni siquiera lo hace siendo un jugador físicamente dominante; lo logra consiguiendo posesiones extra y moviéndose bien alrededor del aro. Atrae tanta atención defensiva cerca del canasto que se me hace difícil ayudar, pero está bien. Estoy enfocado en el futuro y espero que todos ellos regresen”, expresó sobre el importado de los Vaqueros.

PUBLICIDAD

“Fue una experiencia de aprendizaje para mí porque entendí en qué nivel estaba mi conocimiento del juego y en qué nivel está el de él. No hablé mucho con él, pero aprendí simplemente al jugar en su contra”, sostuvo.

Conditt IV también dejó claro que está en desacuerdo con el nuevo formato del torneo, en el que los campeones de la Conferencia A y B disputarán la final 2025. Entiende que esta nueva regla no garantiza que los mejores dos equipos del BSN sean quienes se enfrenten por el campeonato en agosto. Y es que en el pasado las franquicias de la entonces Sección A cruzaban en los cuartos de final con las de la B.

“Hubo muchas reglas que cambiaron con las que no estuve de acuerdo. Estoy totalmente en desacuerdo con el formato de los playoffs. No creo que al final sea el mejor contra el mejor. Pienso que antes sí era así, pero no creo que eso vaya a pasar este año”, opinó.

Futuro prometedor con el sorteo

Los Gigantes no han ganado un juego en los playoffs desde que fueron barridos por los Osos de Manatí en las semifinales de 2024. Pero su suerte podría cambiar con el Sorteo de Nuevo Ingreso, donde tendrán el primer y quinto turno. Obtuvieron la primera selección tras un cambio con los Osos por Mike Bruesewitz.

“Yo tengo el mismo hambre desde que llegué a Carolina. Podemos tener un campeonato, pero vamos por el segundo. Esperamos estar todos completos el año que viene. Tenemos el primero y el quinto ‘pick’ del sorteo. Pienso que, con lo que tenemos aquí y esos turnos, vamos a correr por ese campeonato”, indicó, por su parte, Horta.

“Vamos a evaluar todas las posibilidades en el sorteo. Ahora mismo no hemos pensado en eso, pero haremos lo mejor posible para mejorar la plantilla”, aseguró.

El apoderado confirmó que tanto Conditt IV como Waters están comprometidos a jugar con los Gigantes en la próxima temporada del BSN. El resto del elenco nativo lo conforman Evander Ortiz, Isaac Sosa, David Huertas, Jesús Cruz Galarza, K.J. Maura, J.J. Romer, Tory San Antonio, Dyonder Dominguez y Julián Torres.