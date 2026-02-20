Cuando el gerente general Luis Gabriel “Gaby” Miranda trajo a Brandon Knight a los Capitanes de Arecibo en la pasada Baloncesto Superior Nacional (BSN), las expectativas crecieron considerablemente.

Sin embargo, aunque Knight cerró con números espectaculares que volvieron a evidenciar su calidad en el BSN, algo faltó. A diferencia de su predecesor David Stockton, Knight no fue ese armador que, además de su grandeza individual, potenciara el juego de sus compañeros como lo hizo el hijo del miembro del Salón de la Fama John Stockton.

Por eso, cuando Miranda y la directiva comenzaron a conformar el equipo que debutará el 21 de marzo, el análisis los llevó a descartar a Knight y a buscar lo que en el baloncesto se define como un armador puro.

Ahí entra a escena Derrick Walton Jr., egresado de la Universidad de Michigan, con cuatro años en la NBA, y experiencia en la Euroliga y campeonatos en Francia y Australia, donde fue Jugador Más Valioso de la Final con los Sydney Kings.

“Necesitamos un point guard puro. Que pueda anotar, pero que a la misma vez corra el sistema y maximice a los demás. Tenemos muchos jugadores capaces de anotar en doble cifra y necesitamos a alguien que involucre a todo el mundo”, señaló Miranda, gerente general de los Capitanes, responsable en el pasado de contrataciones como Brandon Knight, Hassan Whiteside, Jahlil Okafor y, años atrás, Kevin Lisch.

“Es un jugador que llevamos siguiendo desde el 2021, pero por sus compromisos en NBA y Euroliga no estaba disponible. En Australia jugó con Tim Soares en el campeonato de 2023 y fue el MVP de esa serie final. Casualmente, entró a sustituir a Kevin Lisch cuando se retiró. Kevin se mantuvo en el cuerpo técnico de ese equipo y pudimos conversar con él sobre Derrick, y nos dio grandes recomendaciones. Walton Jr., es un ganador donde quiera que juega y es un señor armador de primer nivel”, terminó Miranda.

Miranda está convencido de que Walton Jr. es ese jugador.

“Está probado. Ganó con Michigan. Campeón en Francia y Australia. Subcampeón en Alemania. Alto volumen de asistencias. Lo monitoreamos por tres años y esta vez se dio. Compró su contrato en Israel y estará con nosotros desde el día uno”, agregó.

Los Capitanes también confían en contar desde el inicio con Jack McVeigh y esperan definir si su otro importado anunciado, Tim Soares, llegará para la jornada inaugural o después de la primera semana, dependiendo de cuán lejos avance su equipo en la liga australiana.

McVeigh y Soares son, según Miranda, jugadores con puntos en las manos. A ellos se suman el escolta Alfonso Plummer; los jugadores de segundo año Ramses Meléndez y Rafael Pinzón; los veteranos Justin Reyes y Emmy Andújar; y los novatos Jevin Muñiz y Malachi Smith.

McVeigh, delantero de 6’7”, promedió 21.2 puntos, 6.2 rebotes y 4.0 asistencias con los Cairns Taipans en Australia. Soares, centro de 6’11”, aporta 11.3 puntos, 5.6 rebotes, 1.4 asistencias y 1.0 tapones por juego.

Plummer, quien podría integrarse a finales de abril o principios de mayo desde Bosnia, es la principal arma nativa del equipo, tras liderar la ofensiva en las pasadas dos campañas.

En Arecibo también hay expectativa por el desarrollo de Meléndez y Pinzón, quienes en su año de novatos aportaron 12.0 y 6.9 puntos por juego, respectivamente. Pinzón ya practica con el equipo y Meléndez se integraría una o dos semanas después del inicio del torneo.

Miranda destacó además la evolución física de Reyes desde diciembre, lo que anticipa un regreso de impacto tras un año fuera de la liga. Lo mismo proyecta para Andújar, primo de Malachi Smith, seleccionado en el Sorteo de Nuevo Ingreso y jugador de UConn.

“Si tenemos al menos un 80 por ciento de lo que sabemos que Reyes puede dar, será una presencia sólida en la segunda unidad junto a Emmy. Lo que he visto es espectacular. Trabaja sin restricciones y se ve muy bien”, afirmó.

Muñiz, armador de 6’1”, llegará a finales de marzo tras concluir su carrera en Colorado State, donde promedia 9.8 puntos, 4.1 rebotes y 4.4 asistencias.

Smith, canastero de 6’6” capaz de jugar de la posición uno a la tres, se integrará cuando UConn culmine su participación en el torneo de la NCAA. Como suplente aporta 3.8 puntos, 1.4 rebotes y 3.1 asistencias, luego de haber promediado 9.3 puntos, 3.3 rebotes y 5.3 asistencias en tres temporadas en Dayton.