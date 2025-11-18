El alero All-Star de los Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo podría estar fuera de juego por un tiempo después de abandonar el partido contra los Cavaliers de Cleveland el lunes durante el segundo cuarto debido a una distensión en la ingle izquierda.

El entrenador Doc Rivers no tuvo más actualizaciones sobre Antetokounmpo después de la derrota de los Bucks por 118-106, y dijo que el siguiente paso sería realizarle una imagen de su ingle izquierda.

“No sabremos nada hasta mañana. No se veía bien, puedo decirte eso”, dijo Rivers.

Antetokounmpo había registrado 14 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en 13 minutos. Inmediatamente, se dirigió al vestuario con 3:03 restantes en el segundo cuarto después de cometer una falta y no regresó.

PUBLICIDAD

Rivers dijo que cree que la lesión ocurrió antes de ese momento en el juego.

“Se agarró la ingle, creo que en el primer cuarto, y le pregunté de inmediato. Dijo que estaba bien. Luego creo que se la agarró de nuevo y dijo que estaba bien. Y luego, en la tercera vez, ya sabes, fue cuando sucedió. Pero creo que sucedió antes, en mi opinión”, dijo Rivers.

El veterano de 14 años lidera la Conferencia Este y es cuarto en la liga en anotaciones con 31,2 puntos por partido. Previo al partido fue reportado como probable para jugar debido a una tendinopatía rotuliana en la rodilla izquierda.

Milwaukee comenzó la temporada 4-1, pero ha perdido seis de 10. Fue 1-3 durante su último tramo de cuatro juegos en seis días.

Los Bucks tienen un par de días libres antes de su próximo partido el jueves contra Filadelfia.

“Tenemos trabajo que hacer”, dijo Rivers. “Siempre hay un lado positivo. No sé cuál es. No se ve bien ahora mismo. Pero vamos a encontrar a alguien o encontrar algo que nos dé dividendos más adelante, y esa es la situación por la que estamos a punto de pasar.”