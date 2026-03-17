El talento joven del país se prepara para una noche decisiva el miércoles, cuando el torneo nacional escolar Buzzer Beater celebre sus finales senior en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, con duelos que prometen intensidad e historia.

A las 8:00 p.m., el primer clasificado masculino, Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande, se medirá ante Guamaní Private School de Guayama, en un baile de coronación en el que ambos conjuntos buscan su primer campeonato.

Jireh ha sido el equipo dominante de la temporada. Con una sola derrota en toda la campaña, han construido una ruta arrolladora hacia la final, con victorias por nocaut y doble dígitos. En la semifinal, eliminaron, 59-32, a Puerto Rico Bilingual Basketball Academy (PRBSA) de Morovis.

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De la pasada edición, Jireh solo repite a Jatzel García. Aramis Santos con 13.8 puntos por cotejo y Alan Ayala con 11.4 unidades por choque son los mejores anotadores de la institución, dirigida por el veterano técnico Juan Cardona.

“Jireh ha podido cumplir las expectativas de poder llegar a la final. Falta conocer si mañana (miércoles) completan lo que es la expectativa que todo el mundo tiene sobre ellos, que es ganar el campeonato”, expresó el presidente y fundador de Buzzer Beater, Bryan Eloy García, a Primera Hora .

“Sin embargo, juegan contra un equipo de Guamaní que viene inspirado, que yo creo que tiene también los recursos para poder ganar el campeonato”, agregó.

Al igual que Jireh, Guamaní protagoniza su primera final nacional. La escuela guayamés arriba al baile tras una cerrada victoria 62-60 en semifinal ante Caguas Private School (CPS), ranqueado en el segundo puesto.

El equipo, que el año pasado cayó en la final junior, ha dado el salto con un núcleo joven, pero experimentado.

Su figura principal es Abimael García, líder anotador del torneo con 86 puntos, y quien promedia 17.2 unidades por duelo. Le sigue Michael Portilla con 13.8 por juego.

“Vamos a ver historia de cualquiera de las partes porque es la primera vez que un equipo de esos está en la final y ganaría el campeonato. La realidad es que el nivel ha sido alto en este torneo, han habido muchas sorpresas en el camino y es por el formato”, comentó García.

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Para este año, el Buzzer Beater dejó atrás su tradicional estructura regional para adoptar un formato todos contra todos, brindando igualdad de oportunidades a todas las escuelas del país sin importar su ubicación geográfica.

Recuperar la tradición de campeonas

En la final femenina, el Colegio Adianez de Guaynabo enfrentará a las 6:00 p.m. a la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes en el Albergue Olímpico (ECEDAO) de Salinas.

ECEDAO, primer clasificado, ha ganado todos sus partidos del Top Ranked Buzzer Beater por nocaut.

El conjunto, que sacó de carrera a NW Billingual en la semifinal, busca su primer campeonato desde 2022, apoyado en el liderazgo ofensivo de Ariana Montalvo, su principal figura con 12 puntos por encuentro.

Por su parte, Adianez llega como tercer sembrado tras eliminar al campeón defensor, el Colegio San Conrado de Ponce, impulsado por el desempeño de Karielys Jiménez (11.5 puntos) y Mía Villafañe (10.3 unidades).

El equipo de Guaynabo aspira a volver a la cima tras no alcanzar la final en los últimos dos años.

“Va a ser interesante el duelo en la rama femenina porque son dos programas de tradición buscando regresar a la cima”, sentenció García.