A solo horas del juego amistoso entre Puerto Rico y República Dominicana en el Coliseo Roberto Clemente, la Selección Nacional sufrió un cambio con la entrada del armador Iván Gandía por André Curbelo, supo Primera Hora .

Según fuentes de este diario, Curbelo fue diagnosticado con apendicitis, una inflamación del apéndice, por lo también se perderá la FIBA AmeriCup 2025, programada del 23 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

La información fue confirmada más tarde por el gerente general del programa nacional, Carlos Arroyo, en un comunicado de prensa de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

“André Curbelo fue admitido en la noche del sábado en el Hospital Pavía con severo dolor abdominal. Continuará bajo observación por recomendación médica y el bienestar de su salud. Por esta razón, lamentablemente, André no realizará el viaje a Nicaragua. Le deseamos una pronta recuperación. La salud de nuestros jugadores siempre será prioridad para nosotros. Por otro lado, estoy bien agradecido con Iván Gandía, al aceptar con orgullo el llamado de nuestra Selección”, informó Arroyo.

Este partido de exhibición representaba el regreso del armador de 23 años al programa nacional después de ser suspendido de forma indefinida tras un patrón de indisciplinas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Sin embargo, gracias a su actuación en su primera temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Atléticos de San Germán y una conversación con Arroyo, se le levantó la suspensión y aseguró un puesto en el equipo que representará a la isla en la AmeriCup 2025.

Curbelo promedió 12.7 puntos, 4.3 rebotes y 5.9 asistencias por juego en la pasada campaña, lo que llevó a Eddie Casiano a integrarlo al cuadro titular poco después de iniciar el torneo y eventualmente ser nombrado Novato del Año del BSN.