San Antonio. Los Bulls de Chicago dejaron en libertad al escolta Jaden Ivey el lunes tras comentarios anti-LGBTQ y declaraciones sobre religión que hizo en videos en su cuenta de Instagram.

“Proclaman el Mes del Orgullo en la NBA”, afirmó. “Lo proclaman. Se lo muestran al mundo. Dicen: vengan y únanse a nosotros por el Orgullo, por el Mes del Orgullo para celebrar la injusticia. Lo proclaman. Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles. Injusticia. Entonces, ¿cómo es que uno no puede hablar de justicia? ¿Cómo pueden decir que este hombre está loco?”.

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Jaden Ivey calls out the NBA for celebrating Pride Month



“The world proclaims LGBTQ, right? They proclaim Pride Month—and the NBA does too. They show it to the world. They say, ‘Come join us for Pride Month, to celebrate unrighteousness.’”



(@esidery)



pic.twitter.com/k3RPCv7IAC — NBACentral (@TheDunkCentral) March 30, 2026

El entrenador Billy Donovan señaló que los Bulls tienen empleados de “todo tipo de ámbitos” y que los comentarios de Ivey no reflejan los valores de la organización.

“Cada quien llega con sus propias experiencias personales, pero una cosa es que todos tenemos que ser profesionales”, manifestó Donovan antes del partido de Chicago en San Antonio. “Creo que tiene que haber un alto nivel de respeto entre nosotros, y tenemos que ayudarnos y luego rendir cuentas conforme a esos estándares”.

Ivey habló esta temporada sobre lidiar con la depresión. Recientemente comenzó a publicar videos extensos en los que expresa sus pensamientos sobre la religión en Instagram.

“¿Cómo es que cuando se predica el evangelio la gente lo odia?”, expresó Ivey. “¿Que la gente no quiere escucharlo? ¿Y les parece extraño cuando alguien predica el evangelio, el verdadero evangelio?”

Chicago adquirió a Ivey procedente de Detroit en un traspaso entre tres equipos el 3 de febrero. Tenía un contrato que expiraba.

Los Bulls lo descartaron para el resto de la temporada la semana pasada después de que estuviera fuera desde el 11 de febrero por una molestia en la rodilla izquierda. Promedió 8,5 puntos en 37 partidos esta campaña, incluidos cuatro con Chicago.

“No quiero entrar en lo que publicó, pero sin duda espero que él esté bien”, comentó Donovan. “He tenido conversaciones con Jaden y siempre ha estado enfocado en rehabilitar su rodilla y tratar de volver a la cancha y querer jugar. Pero creo que, como organización, hay ciertos estándares que queremos tener e intentar cumplirlos todos y cada uno de los días”.