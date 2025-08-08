Bayamón. Ante la ausencia de Chris Duarte, JaVale McGee y Danilo Gallinari combinaron para 64 puntos, y guiaron el jueves a los Vaqueros de Bayamón a una contundente victoria por 100-79 sobre los Leones de Ponce en el tercer juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

McGee finalizó con un doble-doble de 33 unidades y 12 rebotes, mientras que Gallinari agregó 31 tantos, incluyendo 16 en el primer parcial.

Con este resultado en el Coliseo Rubén Rodríguez, los Vaqueros tomaron una ventaja de 2-1 en la serie de campeonato y sumaron su octavo triunfo al hilo en el “Rancho” esta postemporada.

Rayjon Tucker, por su parte, entró en sustitución de Duarte por una lesión en la espalda baja y terminó con siete puntos y cuatro faltas personales en los 9:16 minutos que estuvo en cancha.

Rayjon Tucker, de los Vaqueros de Bayamón, en el tercer juego de la final del BSN contra los Leones de Ponce. ( BSN / José Santana )

Brady Manek fue el mejor de los Leones con 19 unidades, 15 de ellos detrás del arco. Le siguieron Michael Devoe, con 13 tantos; Matthew Mooney, con 12; y Jezreel “Macho” De Jesús, con 10.

El próximo partido de la final del BSN será este sábado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Los Vaqueros abrieron el marcador con un gancho de McGee. Ponce tomó la ventaja rápidamente con un triple de Murphy y una flotadora de “Macho” De Jesús. Bayamón empató la pizarra en un par de ocasiones y se fue arriba, 12-9, con un tiro detrás del arco de Gallinari justo al frente de Murphy cuando quedaban 5:22.

Ese fue el segundo canasto de una corrida de 13 puntos, que incluyó tres triples del italiano, y aumentó la delantera de los máximos campeones a 20-9 con 3:07 por jugar. Manek intentó detener el sangrado con dos tiradas libres, pero Gallinari tenía la mano caliente y procedió a anotar siete puntos consecutivos para alejar a los Vaqueros por 27-11 con 1:18 en el reloj. Fue así como Bayamón cerró el primer periodo con un avance de 22-4 para irse al segundo con una ventaja de 29-13.

Tucker ingresó al juego en el inicio del segundo parcial y produjo de inmediato con un tiro a larga distancia que aumentó la brecha a 17 puntos (32-15). Los Leones redujo la brecha a 12 puntos (34-22), luego de una tirada libre y dos triples, uno de Manek y otro de Ruiz, cuando restaban 7:10. McGee frenó el rally con un canasto en transición, pero Manek volvió a hacer de las suyas desde el perímetro y, con un tiro a media distancia de Mooney, los Leones se acercaron por nueve (36-27).

Bayamón trató de aferrarse a la delantera por doble dígito, pero la manada mantuvo su empuje y disminuyó la brecha a cuatro puntos (41-37), luego de un triple de Manek cuando quedaban 2:46 de la primera mitad. Pero los Vaqueros despertaron y cerraron el segundo periodo con seis puntos corridos para irse al descanso arriba en el marcador por 47-37.

El quinteto de la Ciudad del Chicharrón hizo tres ataques en la pintura en la apertura del tercer parcial para despegarse por 16 puntos (53-37) con 8:40. Los melenudos, por su parte, no se quitaron y se pegaron por seis puntos con un avance de 10-0 cuando restaban 6:08 del tercer periodo.

Ponce llegó a acercarse por cinco puntos después de dos visitas a la línea del tiro libre como consecuencia de una falta técnica y otra personal de Tucker sobre Devoe. Sin embargo, los Vaqueros retomaron control del encuentro tras un canasto en transición de Gary Browne y un puente aéreo de Tucker que le devolvieron al conjunto local una ventaja de doble dígito (69-59) y levantaron de sus asientos a las más de 10,000 personas que se dieron cita al “Rancho”. Así las cosas, Bayamón se fue al cuarto parcial con un comando de 72-59.

Los Leones trataron de acercarse en el último periodo, pero los Vaqueros mantuvieron su pie en el acelerador y no se los permitieron. Bayamón aumentó la brecha a 16 puntos (80-64) con un canasto y falta de Gallinari cuando quedaban 7:36. Ponce redujo la brecha a 10 puntos (84-74) con un triple de Manek, pero los Vaqueros respondieron de inmediato con un tiro detrás del arco de su refuerzo italiano.

Los máximos campeones lograron un rally de 7-0 para irse al frente por 19 puntos (95-76) con 1:51 del tiempo reglamentario y enterrar cualquier esperanza de remontada que podían tener los Leones.