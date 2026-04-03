Javier Mojica es como el vino.

A sus 41 años, continúa siendo una de las figuras principales de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y el jueves fue el protagonista de la victoria sobre los Santeros de Aguada en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Con un triple restando 2:46 del tercer parcial, Mojica se convirtió en el quinto mejor anotador de tres puntos en la historia de la llamada “liga más dura”, con 1,056. Cuando entró el balón al aro, el juego fue detenido por el animador Arnaldo “El Látigo” Guzmán, pero el veterano escolta confesó que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo.

PUBLICIDAD

“Yo no sé nada de estadísticas y no soy de mirar cuántos puntos tengo. Antes del juego, uno de los árbitros me preguntó cuántos triples tenía. Le dije que tenía como 1,000 algo. Quizá él lo sabía y por eso me preguntó. Cuando metí ese triple y pararon el juego, la gente me felicitó y pensé: ‘¿Qué yo hice?’ Fue una sorpresa”, compartió Mojica en un aparte con la prensa después del partido.

“Es muy especial poder hacerlo aquí frente a mi familia Vaquera, la mejor fanaticada que hay en la liga. Es un logro muy especial. Dice mucho del esfuerzo y todo el trabajo que he hecho en mi carrera”, añadió.

Javier Mojica con el balón que encestó para convertirse en el quinto mejor anotador de tres puntos en la historia del BSN. ( BSN / Joseph Colón )

Elías “Larry” Ayuso, asistente de los Vaqueros, es el líder histórico de triples en el BSN con 1,725. Curiosamente, le sigue el dirigente de Bayamón, Christian Dalmau, con 1,161. Pablito Alicea figura en el tercer puesto del listado con 1,119, mientras que Eddie Casiano está cuarto con 1,065. Mojica desplazó a Roberto “Bobby” Ríos, que ahora ocupa la sexta posición con 1,055.

“Ahora a seguir anotando a ver si llego al cuarto lugar y seguir acercándome a Larry, que obviamente es imposible alcanzarlo. Voy a tener que jugar 20 años más”, comentó el veterano escolta entre bromas.

Mojica juega en el BSN desde 2007 y ha vestido el uniforme de los Vaqueros durante la mayor parte de su carrera. Actualmente, tiene como mentores a los dos mejores tiradores de tres de todos los tiempos en el BSN, y es una oportunidad que aprovecha a diario para seguir mejorando su juego.

PUBLICIDAD

“Es muy especial poder tener a esos dos exjugadores al lado dirigiéndome. Larry, especialmente, es un tipo que tiene mucho conocimiento con el básquet. Es un tirador puro. Tenerlo ahí diciéndome qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi tiro y qué estoy haciendo cuando estoy fallando es algo que estoy aprovechando cada minuto”, contó el cinco veces campeón de la “más dura”.

Su fórmula para mantenerse en forma

Mojica, sin duda, ha desafiado el padre tiempo. Con 41 años, fue el líder ofensivo de los Vaqueros en su triunfo sobre Aguada, al anotar 21 puntos. También ha sido clave en el impresionante inicio de temporada de Bayamón, que lidera la Conferencia A con marca de 3-1, pese a no contar con sus importados en los primeros tres juegos por una sanción del BSN. Promedia 15.5 unidades, 4.5 rebotes y 1.5 asistencias por cotejo.

Javier Mojica, escolta de los Vaqueros de Bayamón, celebra el triple con el que se colocó entre los mejores cinco anotadores de tres puntos en la historia del BSN. ( BSN / Joseph Colón )

“En este caso, 41 años es solo un número… No todo el mundo es igual, pero a mí lo que me ha ayudado es la dieta. A mí me gustan los ‘cheat days’, como cualquier persona, pero siempre como comida saludable y muchos vegetales. Uso mucho el ‘air fryer’, porque no soy mucho de cocinar. Es disciplina en el gimnasio, pero también bajarle al azúcar”, explicó el experimentado canastero sobre su rutina diaria para mantenerse en la mejor forma posible.

“Creo que eso es clave. Mucha gente no mira los ingredientes de lo que comen. Todo lo que es azúcar añadido es malo. Es lo que nos está matando y busco bajarle a eso”, agregó.

Mojica tiene un contrato de un año con Bayamón y no descarta seguir jugando la próxima temporada en el BSN. El siguiente partido de los Vaqueros será este sábado, cuando visiten a los Indios de Mayagüez (1-3) en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez a las 8:00 p.m.