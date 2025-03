Bayamón. Peter Rivera, José Carlos Pérez, Miguel Jabbar Berdiel, Alfredo Gotay, Yadier Molina y Eric Duars. Esa es la larga lista de los apoderados que han tenido los Vaqueros de Bayamón desde la temporada 2009 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Muchas cosas pasaron en Bayamón durante ese tiempo. Ganaron tres campeonatos y perdieron cuatro finales, pero hubo una constante: Javier Mojica, quien, a pesar de no formar parte del equipo entre 2014 y 2017, regresó después para vestir el uniforme de los Vaqueros en las buenas y en las malas.

El jueves, a sus 40 años, fue el escolta titular en el primer juego del quinteto bajo la nueva administración de Duars y Carlos Arroyo.

“Es una bendición poder seguir mi carrera aquí en Bayamón. Es la mejor franquicia en la que he jugado en mi carrera. Esa sensación cuando salgo a la cancha y recibo ese amor que me da la fanaticada es especial. Ver fotos de niños conmigo 10 años atrás, que ahora son adultos, es algo que me llena de mucha emoción y alegría”, dijo Mojica en un aparte con la prensa tras un dominante triunfo 86-71 sobre los Indios de Mayagüez.

Javier Mojica emocionado durante el juego contra los Indios de Mayagüez. ( Edgardo Medina Millán )

La realidad es que el ambiente que se vivió en el Coliseo Rubén Rodríguez fue muy distinto al de la pasada temporada en la que los Vaqueros terminaron en el sótano de 10-24 de la Sección B, ahora Conferencia A, y no clasificaron a la postemporada. Mojica tampoco los pudo ayudar, luego de perderse casi todo el torneo por una lesión en la rodilla.

Esta vez, Bayamón luce nuevamente como uno de los favoritos a ganar el campeonato, tras las firmas de los refuerzos JaVale McGee, Danilo Gallinari y Chris Duarte. Además, Mojica está saludable. Su fanaticada está consciente de eso y llenaron el “Rancho” a tope, con más de 12,000 personas alentando a los máximos campeones del BSN.

“La temporada pasada fue difícil. La última vez que me lesioné así fue en 2010. Gracias a Dios, me he mantenido saludable durante toda mi carrera. Dolió mucho estar fuera y no poder estar dentro de las líneas junto a mis compañeros, pero también hay que saber perder. Siempre va a haber un ganador y un perdedor. El año pasado nos tocó. Es parte dé. Lo que podemos hacer es aprender de esa experiencia”, reflexionó.

“Soy creyente de que el tiempo lo cura todo y, gracias a Dios, tenemos la oportunidad este año. Somos el equipo con más ojos puestos por los jugadores que tenemos y hay que mantener ese nivel”, abundó.

Mojica experimentó de primera mano lo que es medirse contra importados de renombre como DeMarcus Cousins, Hassan Whiteside y Brandon Knight, por lo que está agradecido de que ahora sea él quien tiene a exjugadores de la NBA, como McGee, a su lado.

“Es una bendición poder tener a esos jugadores a mi lado y no ir en contra de ellos. Con McGee, tengo a uno de 7′0″ allá abajo, así que es como si alguien me gana: ‘Buena suerte’. Tengo ese lujo de que me respalda, y Gallinari es un veterano. Nos falta Duarte, pero una vez pueda jugar, se pondrá difícil para los otros equipos”, manifestó.

20 de marzo de 2025 - BSN: Indios de Mayaguez VS Vaqueros de Bayamón ( Edgardo Medina Millán / BSN )

McGee lideró el jueves a los Vaqueros con 31 puntos y seis rebotes. Gallinari también hizo de las suyas con 21 unidades. Duarte no jugó porque la franquicia aún espera la aprobación final de su visado. Mojica, por su parte, fue el tercer mejor anotador con 10 tantos, incluyendo dos triples.

De compañero de equipo a dirigente

Más allá del nuevo elenco de jugadores, Duars y Arroyo también renovaron al cuerpo técnico con la contratación del dirigente Christian Dalmau y los asistentes Larry Ayuso y Jorge Rincón. Dalmau jugó con Mojica en el 2009, año que los Vaqueros quedaron campeones y su ahora mentor fue nombrado Jugador Más Valioso de la final contra los Piratas de Quebradillas.

“Esas cosas me hacen sentir viejo, pero también es algo especial saber que todavía me queda mucho en el tanque. Es especial tener a Christian a mi lado y aprender de él. Estoy agradecido también por tener a Ayuso, que me ayuda a cómo salir de la cortina y tener un mejor tiro”, admitió.

Christian Dalmau (izquierda) y Larry Ayuso (centro) previo a su debut en el cuerpo técnico de los Vaqueros de Bayamón. Dalmau dirige al equipo con la asistencia de Ayuso y Jorge Rincón (derecha). ( BSN )

Por otro lado, el Coliseo Rubén Rodríguez no parecía el jueves al que el veterano canastero solía entrar la pasada temporada, cuando Molina y Melvin Román lideraban la organización. Había un nuevo logo, un nuevo tabloncillo, nuevos auspiciadores e incluso nuevos empleados.

“Cada dueño tiene su estilo, y el trabajo que están haciendo Eric (Duars), Carlos (Arroyo) y los entrenadores es increíble”, aseguró.

Mojica y los Vaqueros viajarán mañana, sábado, a Aguada para enfrentarse a los Santeros en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.