Jireh Kingdom Christian Academy, institución educativa y deportiva dirigida por el pastor Héctor Delgado, antes ‘El Father’ en el ambiente del reguetón, marca un hito histórico en el deporte juvenil al convertirse en la primera institución educativa en Puerto Rico en participar del All American Jamboree, un prestigioso evento de baloncesto que se celebra en los Estado Unidos.

El equipo senior de la academia representará a Puerto Rico en dos paradas oficiales, la primera 4 y 5 de octubre de 2025 en Wichita, Kansas y la segunda 10 al 12 de octubre de 2025 en Tavares, Florida. Con este logro sin precedentes para los estudiantes de Jireh Kingdom Christian Academy se valida la importancia del desarrollo deportivo y formativo de jóvenes atletas de la isla.

Este año, el equipo será dirigido por el experimentado entrenador Juan Cardona, actual dirigente de los Capitanes de Arecibo en el BSN y con amplia experiencia en la NCAA División I. El programa de baloncesto de Jireh Kingdom Christian Academy está bajo la coordinación de Roberto Pérez, responsable del desarrollo y la organización de sus equipos. La participación del equipo de Puerto Rico en este torneo brinda a los jugadores la oportunidad de competir en un escenario de alta exposición frente a entrenadores, universidades y reclutadores de renombre en los Estados Unidos.

“Este es un paso de fe y compromiso con nuestra juventud. No solo buscamos competir, sino también demostrar que desde Puerto Rico se forman atletas con talento, disciplina y carácter”, expresó Delgado, líder espiritual y motor de la visión educativa y deportiva de la institución.

El All American Jamboree es reconocido a nivel nacional como uno de los torneos más importantes para jugadores en formación, por lo que la participación de Jireh Kingdom Christian Academy coloca a Puerto Rico en el mapa de este escenario de prestigio internacional.