Filadelfia. José Alvarado anotó 26 puntos, su máximo de la temporada, y Mikal Bridges añadió 22 puntos para que los Knicks de Nueva York vencieran a los 76ers de Filadelfia 138-89 el miércoles por la noche

Los Knicks se recuperaron de una derrota en casa en tiempo extra ante los Pacers de Indiana el martes por la noche para lograr su décima victoria en 12 partidos. Dos de esas victorias fueron contra los Sixers. Los equipos dividieron su serie de cuatro partidos de la temporada.

Alvarado, adquirido la semana pasada de Nueva Orleans, acertó ocho de 13 tiros de tres puntos y terminó con cinco robos.

Karl-Anthony Towns anotó 21 puntos y 11 rebotes. Mohamed Diawara anotó 14 puntos. Jalen Brunson, quien anotó 40 puntos contra los Pacers, anotó ocho el martes.

Tyrese Maxey lideró el partido con 32 puntos en tres cuartos para los 76ers, que jugaron sin el pívot Joel Embiid, quien se perdió el partido por molestias en la rodilla derecha. VJ Edgecombe añadió 14 puntos y Dominick Barlow anotó 13.

Los 76ers, que perdieron su segundo partido consecutivo y por tercera vez en cuatro juegos, se limitaron a un total de puntos mínimo de la temporada, apenas su tercer partido con menos de 100 puntos esta temporada.

Los Knicks se adelantaron 16-4 gracias a nueve puntos de Bridges. Se fueron al descanso con una ventaja de 30 puntos. Los Knicks anotaron un 58% en tiros de campo en la primera mitad, liderados por los 19 puntos de Bridges y los 16 de Towns. Terminaron con 41 asistencias, su mejor marca de la temporada.

Embiid se perdió su segundo partido consecutivo. No se había perdido dos partidos consecutivos desde el 19 y 20 de diciembre. Quentin Grimes se perdió su segundo partido consecutivo por enfermedad.

OG Anunoby se perdió este cuarto juego consecutivo para los Knicks por una avulsión en la uña del pie derecho.