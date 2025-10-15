José Alvarado protagoniza encontronazo en juego de pretemporada entre los Pelicans y Rockets
El boricua estuvo a punto de irse a las manos con Amen Thompson después de caer en el tabloncillo.
El armador puertorriqueño José Alvarado protagonizó el martes una trifulca con el alero Amen Thompson durante el partido de pretemporada entre los Pelicans de Nueva Orleans y los Rockets de Houston en el Legacy Arena at BJCC de Birmingham, Alabama.
El altercado ocurrió cuando, restando menos de seis minutos del segundo parcial, Thompson empujó a Alvarado contra el tabloncillo después de que este agarrara su pierna al caer.
De inmediato, el base de la Selección Nacional se levantó y Thompson intentó lanzarle un golpe, pero el enfrentamiento no escaló a mayores gracias a la rápida intervención de los demás jugadores de ambos equipos.
Los árbitros sancionaron a Thompson con una falta antideportiva (flagrant tipo 1), mientras que a Alvarado se le pitó una falta técnica.
El boricua procedió a anotar los dos tiros libres que tomó y finalizó la noche con ocho puntos, tres rebotes y dos asistencias en 15 minutos. Thompson, por su parte, obtuvo 21 unidades, cinco capturas y tres asistencias en 24 minutos.
Nueva Orleans perdió, 130-128, ante Houston. En su segundo partido vistiendo el uniforme de los Rockets, Kevin Durant anotó 15 tantos en 28 minutos.