El armador puertorriqueño José Alvarado protagonizó el martes una trifulca con el alero Amen Thompson durante el partido de pretemporada entre los Pelicans de Nueva Orleans y los Rockets de Houston en el Legacy Arena at BJCC de Birmingham, Alabama.

El altercado ocurrió cuando, restando menos de seis minutos del segundo parcial, Thompson empujó a Alvarado contra el tabloncillo después de que este agarrara su pierna al caer.

De inmediato, el base de la Selección Nacional se levantó y Thompson intentó lanzarle un golpe, pero el enfrentamiento no escaló a mayores gracias a la rápida intervención de los demás jugadores de ambos equipos.

Los árbitros sancionaron a Thompson con una falta antideportiva (flagrant tipo 1), mientras que a Alvarado se le pitó una falta técnica.

El boricua procedió a anotar los dos tiros libres que tomó y finalizó la noche con ocho puntos, tres rebotes y dos asistencias en 15 minutos. Thompson, por su parte, obtuvo 21 unidades, cinco capturas y tres asistencias en 24 minutos.

Nueva Orleans perdió, 130-128, ante Houston. En su segundo partido vistiendo el uniforme de los Rockets, Kevin Durant anotó 15 tantos en 28 minutos.