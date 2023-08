Manila, Filipinas. En dos temporadas sin jugar en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), los derechos de Justin Reyes pasaron de los Indios de Mayagüez a los Cangrejeros de Santurce para terminar el mes pasado en los Capitanes de Arecibo.

El cambio al quinteto de la Villa del Capitán Correa fue por el delantero veterano Devon Collier y el joven canastero Marlon Hagris. Arecibo también recibió al experimentado base Gabriel Belardo.

Concentrado en su preparación para debutar este fin de semana con Puerto Rico en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, el alero expresó a El Nuevo Día su deseo de volver a jugar en el BSN, ahora con la camiseta capitana.

Y su estreno en Arecibo ocurriría tarde debido a que firmó con el club Trieste para retornar a la Serie A2 de Italia, tras jugar par de temporadas con el club Varese. La liga italiana inicia en septiembre, con la temporada regular extendiéndose hasta finales de abril. El torneo 2024 de BSN está previsto a iniciar entre marzo y abril.

“Llevo dos años sin jugar en Puerto Rico y me gustaría volver a jugar. Pero, primeramente, tengo el contrato con Italia. Eso termina en mayo. Entonces, no he hablado con nadie de Arecibo todavía. Pero espero durante estos meses hablar con ellos”, declaró Reyes luego de una práctica de la Selección Nacional en la capital filipina.

“Si voy, sería algo así (reportándose tarde). Arecibo es un equipo profesional que tiene una cultura de ganar. Los jugadores (que tienen) a mí me gustan. Nos llevamos bien. Espero estar ahí con ellos y ganar”, agregó.

De 28 años, Reyes debutó en el BSN en 2019 con los Indios, ganando el premio de Novato del Año. En tres temporadas, promedió 12.3 puntos, 6.0 rebotes y 2.8 asistencias por cotejo.

Los Capitanes dirigidos por Juan Cardona, buscan renovar la plantilla luego de ser barridos en cuatro juegos en los cuartos de final por los Mets de Guaynabo. Su último campeonato fue en 2021.

Arecibo cuenta con una plantilla veterana liderada por el armador Walter Hodge Jr., el escolta David Huertas, el base Denis Clemente, el alero Jonathan Rodríguez, el escolta Víctor Liz, el base Christian Pizarro y el delantero Willy Rodríguez.

“Cada equipo necesita algo y pienso que yo puedo entrar a hacer varias cosas. No tiene que ser meter la bola, robar el balón. Pueden ser rebotes ofensivos, defensa, cosas así”, indicó.