Jalen Brunson, Josh Hart y los Knicks de Nueva York están de vuelta en las finales de la Conferencia Este, estableciendo un récord de postemporada de la NBA con 11 triples en el primer cuarto frente a una multitud ruidosa alentando al equipo de la carretera y rodando por encima de los 76ers de Filadelfia 144-114 el domingo para barrer la serie de segunda ronda.

Deuce McBride anotó siete de los 25 triples de Nueva York en la postemporada, récord de la NBA, y sumó 25 puntos. Brunson anotó 22 puntos y Hart y Karl-Anthony Towns 17 cada uno en la última victoria de los Knicks en los playoffs.

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Los Knicks avanzaron a las finales del Este por segunda temporada consecutiva y jugarán contra el ganador de la serie Cleveland-Detroit. Los Pistons lideran la serie por 2-1.

La temporada pasada, los Knicks llegaron a las finales de la Conferencia Este por primera vez en 25 años, antes de perder contra Indiana. Los Knicks despidieron entonces al entrenador Tom Thibodeau y le sustituyeron por Mike Brown, que les ha guiado a siete victorias consecutivas en los playoffs, empezando por los tres últimos partidos contra Atlanta.

A lo largo de los años, los aficionados de los Knicks se han acostumbrado a comprar miles de entradas en el coliseo de los Sixers para los partidos de los playoffs y, en el cuarto choque, puede que hayan hecho la declaración más ruidosa hasta la fecha. Los aficionados de los Knicks levantaron escobas en el exterior del estadio y ondearon toallas con el lema “Siempre Knicks” una vez dentro, al tiempo que neutralizaban ruidosamente a los pocos aficionados de los Sixers que no ganaron unos dólares extra en el mercado secundario y se quedaron.

La franquicia de los 76ers no pudo frenar a los aficionados de los Knicks en su empeño por comprar entradas.

Los 76ers fracasaron más al intentar frenar a los Knicks sobre el parqué.

El cuarto partido fue un dominio desde la punta, con los Knicks utilizando el arco de 3 puntos como punto de partida para su personal juego de tiros.

Con los aficionados de los Knicks en pie y exclamando “Deuuuce”, McBride encestó uno, dos, tres, cuatro... ¡cuatro! - triples seguidos para una rápida ventaja de 20-6 y los Sixers ya estaban en sus talones. McBride se convirtió en el primer Knick (desde que se empezó a seguir la jugada en 1997) en anotar cuatro triples en el primer cuarto de un partido de playoffs.

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Los récords de 3 puntos de Nueva York se estaban calentando.

Brunson añadió dos en el primer cuarto (seis en total) para ayudar a que los Knicks hicieran 11 de 13, con lo que empataron la marca de la NBA de más aciertos en un cuarto.

Los Knicks anotaron un total de 18 triples en la primera parte para conseguir 54 puntos con el balón largo, frente a los 57 totales de los 76ers. En total, la ventaja fue de 81-57 y ayudó a los Knicks a conseguir su primera barrida en una serie al mejor de siete partidos desde las semifinales del Este de 1999 contra Atlanta.

Los Knicks anotaron más de 80 puntos en la primera parte dos veces en cinco partidos de playoffs en carretera esta temporada.

La segunda parte fue una mera formalidad, y los Sixers vuelven a casa tras una valiente remontada de 3-1 en la serie para vencer a Boston en la primera ronda.

Joel Embiid puso fin a otra temporada plagada de lesiones con 24 puntos, Tyrese Maxey anotó 17 y los Sixers siguen sin pasar de la segunda ronda desde 2001.

Si la barrida y la toma de los Knicks por parte de los aficionados no ensillaban a los Sixers con suficientes malas noticias, hubo un último golpe cortante para el ego: las dos selecciones de primera ronda del draft de 2018 de Filadelfia siguen jugando: Mikal Bridges y Landry Shamet, por supuesto, para los Knicks.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.