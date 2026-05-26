Cleveland. Karl Anthony-Towns anotó 19 puntos y capturó 14 rebotes, OG Anunoby sumó 17 unidades y los Knicks de Nueva York arrollaron 130-93 a los Cavaliers de Cleveland la noche del lunes para completar una barrida de cuatro partidos en las finales de la Conferencia Este y avanzar a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

The Knicks win their 11th STRAIGHT GAME and are headed back to the NBA FINALS for the first time since 1999! 🗽



They are the 5th team in NBA history to win 11+ consecutive games in a single postseason, joining the 2017 Warriors, 2001 Lakers, 1999 Spurs and 1989 Lakers 🤯 pic.twitter.com/xTPXPKX0gX — NBA (@NBA) May 26, 2026

Landry Shamet aportó 16 tantos desde la banca, mientras que Mikal Bridges y Jalen Brunson tuvieron 15 cada uno para los Knicks, que se convirtieron en el cuarto equipo en encadenar una racha de 11 victorias durante su recorrido de postemporada. El último en lograrlo fue Golden State, que hilvanó 15 triunfos camino a su segundo título en tres temporadas en 2017.

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Los Knicks retiraron a sus titulares cuando quedaban 7:47 y tenían una ventaja de 35 puntos, mientras su nutrido contingente de aficionados coreaba a todo pulmón: “¡Knicks en cuatro!”. Los seguidores de Nueva York superaron con facilidad en número a los de Cleveland, ya que los fanáticos famosos más fieles —el director Spike Lee, el comediante Tracy Morgan y el actor Timothée Chalamet y su novia, Kylie Jenner— hicieron el viaje.

Nueva York se enfrentará en las Finales al campeón defensor Thunder de Oklahoma City o a los Spurs de San Antonio. La final de la Conferencia Oeste está empatada a dos juegos por bando, con el quinto juego programado en Oklahoma City el martes. El Thunder o los Spurs tendrán la ventaja de local cuando comiencen las Finales el 3 de junio, debido a un mejor récord en la temporada regular.

Esta será la tercera aparición de los Knicks en las Finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Es la 15ta vez desde la fusión NBA-ABA en 1976 que un entrenador llega a las Finales en su primer año con un equipo. Los Knicks contrataron a Mike Brown tras separarse de Tom Thibodeau después de que alcanzaran las finales de la Conferencia Este el año pasado, pero cayeron en seis partidos ante Indiana.

"It's an honor to be able to do this back on the team that I grew up cheering for... You couldn't have asked for a better feeling."



KAT and the Knicks are headed to the NBA Finals for the first time since 1999! https://t.co/SCROrA23kT pic.twitter.com/KH0hRbH7ob — NBA (@NBA) May 26, 2026

Será el segundo viaje de Brown a las Finales como entrenador. Su última aparición fue con Cleveland en 2007.

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Donovan Mitchell anotó 31 puntos para Cleveland, que fue barrido en una serie de postemporada por primera vez desde las Finales de la NBA de 2018 contra Golden State.

Mitchell anotó los primeros ocho puntos de los Cavaliers, que se adelantaron 8-2. Cleveland estuvo al frente durante la mayor parte de los primeros seis minutos antes de que Nueva York tomara el control.

Los Knicks llegaron a liderar por hasta 29 puntos en la primera mitad y se fueron al descanso arriba 68-49. Fue la cuarta vez en esta postemporada que los Knicks estuvieron arriba por al menos 19 puntos tras 24 minutos.

Los Knicks ya tenían a cuatro jugadores en dobles dígitos en la primera mitad. Towns registró un doble-doble con 10 puntos y 10 rebotes.

La mayor ventaja de Nueva York fue de 45 puntos en el cuarto periodo.