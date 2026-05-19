Greenburgh, N.Y. Donovan Mitchell y los Cavaliers de Cleveland fueron enviados a enfrentarse a Jalen Brunson y los Knicks de Nueva York en un partido inaugural de la temporada televisado a nivel nacional y de nuevo para dar comienzo a las Navidades, los responsables del calendario de la NBA lo ven claramente como el partido estrella de la Conferencia Este.

Buena suposición, resulta.

Los Cavaliers y los Knicks volverán el martes bajo las mismas luces del Madison Square Garden donde empezaron la temporada, esta vez para el primer partido de las finales de conferencia.

“Ahora es el momento”, dijo Brunson el lunes.

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Los Knicks llevan una racha récord en los playoffs. Los Cavaliers, reforzados por la adquisición de James Harden, despuntaron a finales de temporada y eliminaron con contundencia a Detroit, cabeza de serie número 1 del Este, en la segunda ronda.

The Cleveland Cavaliers will face the New York Knicks in the Eastern Conference Finals, which will begin on Tuesday, May 19 at 8 PM ET on ESPN.



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Eso envió a Mitchell a la final de conferencia por primera vez y también lo envió a casa. Es natural de Elmsford (Nueva York), muy cerca de donde entrenan los Knicks.

“Sí, es genial poder jugar en casa, woo, pero no importa”, dijo Mitchell. “Tenemos que estar encerrados y listos para salir, y sé que lo estaremos”.

Los Knicks acabaron terceros en el Este y los Cavs cuartos, muy por detrás no sólo de Detroit sino también de Boston. Pero siete meses después de que los Knicks derrotasen a los Cavaliers en el primer partido de Mike Brown como su entrenador, los equipos se han convertido en lo que la gente pensaba que serían.

Cleveland empezó la temporada como favorito en las apuestas del Este, un puesto que recuperó más tarde tras adquirir a Harden de los Clippers de Los Ángeles. Los Knicks eran la segunda opción al inicio de la temporada, pero ascendieron al primer puesto a principios de la postemporada, y por la forma en que están jugando está claro por qué.

Nueva York ha ganado siete partidos consecutivos y ha superado a Atlanta y Filadelfia por un total combinado de 194 puntos, el mayor margen de la historia en los 10 primeros partidos de postemporada de un equipo. Los Knicks alcanzaron los 140 puntos en los dos partidos que cerraron la serie y parece probable que reciban un empujón el martes, ya que OG Anunoby es probable que juegue después de perderse dos partidos por una distensión en el isquiotibial derecho.

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“Están descansados y son un monstruo ahora mismo”, dijo el entrenador de los Cavs, Kenny Atkinson. “Es lo que es. Es difícil machacar a los equipos en los playoffs como ellos lo han hecho. La diferencia de puntos significa algo en esta liga”.

Durante la mayor parte de la postemporada, los Cavs fueron más buenos que grandes, necesitando siete partidos para superar tanto a Toronto como a Detroit. Pero ganaron sus dos últimos partidos en la carretera contra los Pistons, que ganaron 60 partidos, incluida una derrota por 125-94 en el séptimo partido.

Jarrett Allen anotó 23 puntos y Evan Mobley sumó 21 puntos y 12 rebotes, un recordatorio de que los Cavs son mucho más que su backcourt anotador.

“Recuerdo que cuando estaba con Pop, éste decía que se necesitaban tres All-Stars para ganar un campeonato. Bueno, ellos tienen cuatro”, dijo Brown, refiriéndose a su época como asistente de Gregg Popovich en San Antonio.

Temporadas pasadas

Los Knicks vencieron a los Cavs en cinco partidos en la primera ronda de 2023, la primera temporada de Brunson en Nueva York, mejorando a 4-0 en series entre los equipos. Nueva York está 12-2 contra Cleveland en partidos de playoffs, ganando también series en 1978, 1995 y 1996.

Caras conocidas en lugares diferentes

Además de Mitchell, ambos entrenadores regresan a sus antiguas casas. Brown entrenó dos veces a los Cavaliers, a los que llevó a su primera aparición en las Finales de la NBA en 2007. Atkinson es de Long Island y fue asistente de Mike D’Antoni en los Knicks, que más tarde consiguió su primer puesto de entrenador jefe en Brooklyn.

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El descanso frente al óxido renovado

Los Knicks no juegan desde el 10 de mayo. Los Cavs tienen un día completo de descanso entre rondas.

El tiempo de descanso ayuda a los Knicks a estar sanos, con Anunoby practicando de nuevo a pleno rendimiento tras perderse los partidos 3 y 4 contra Filadelfia. Pero podría perjudicar a un equipo que ha estado en tan buen ritmo.

“He estado en ambas situaciones. He estado jugando mientras el equipo espera y he estado esperando mientras un equipo juega, y en teoría se pueden decir muchas cosas”, dijo Brown. “Se puede decir que van a estar cansados, pero también se puede decir que tienen una ventaja competitiva porque llevan siete partidos y nosotros hemos descansado”.

Contribuyentes Cavs

Los Cavaliers han recibido aportaciones mucho más allá de Mitchell y Harden.

Mobley ha sido una fuerza en ambos extremos. Está promediando 17 puntos, pero lidera al equipo en rebotes (8.0) y está empatado en tapones (1.9). Allen ha tenido dos buenos séptimos partidos, pero también se ha beneficiado de que Harden quiera forzar las cosas más cerca de la canasta.

Max Strus, Dennis Schroder y Sam Merrill también han aportado valiosos minutos desde el banquillo. Strus realizó robos clave en los partidos 3 y 5 contra los Pistons. Schroder es otro veterano que maneja el balón cuando Harden y Mitchell están en el banquillo, mientras que Merrill tiene un 40,4% de acierto en triples.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.