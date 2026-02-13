El Baloncesto Superior Nacional (BSN) se apoderará el próximo 13 de marzo del Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, con un evento llamado “Caribeño Champs Classic", en el que participarán los Leones de Ponce, los Criollos de Caguas y los Osos de Manatí junto a los Leones de Santo Domingo de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) de República Dominicana.

El evento servirá como vitrina internacional para exhibir tanto al talento puertorriqueño como al dominicano ante la diáspora en una de las canchas más importantes de Estados Unidos. Además, contará con presentaciones de exponentes como DJ Luian, DJ Alex Sensation y DJ Adoni, así como un espectáculo de medio tiempo a cargo de dos artistas muy reconocidos, uno boricua y otro quisqueyano, cuyos nombres aún no han sido revelados, y un juego de celebridades el día anterior.

PUBLICIDAD

Ángel Edgardo García, miembro de la junta de directores de la compañía encargada de organizar el espectáculo, explicó a Primera Hora que el evento consistirá en dos partidos: uno a las 5:00 p.m. entre Caguas y Manatí, que actuará como una revancha de la final 2024 del BSN, y otro a las 8:00 p.m. entre Ponce y Santo Domingo.

“Tengo esta persona que se llama Ernesto Díaz, que ha hecho eventos grandes en Estados Unidos como conciertos y juegos del Real Madrid. Hace como dos años me había llamado de que tenía deseos de hacer algo con equipos de baloncesto. En ese momento, el Barclays Center no estaba disponible y quería que su primer evento fuese allí, así que esperamos el momento, se hicieron las gestiones y la verdad es que se han portado divinamente bien”, contó García a este medio.

El exgerente general de los Capitanes de Arecibo detalló que este será el primer evento que reúne a equipos de baloncesto de ligas del Caribe en el hogar de los Nets de Brooklyn.

También indicó que decidieron llevar a Ponce, Caguas y Manatí para este encuentro porque fueron las únicas franquicias del BSN que aseguraron tener sus plantillas completas para la fecha, por lo que se espera que los fanáticos neoyorquinos puedan ver en cancha a todos los nativos y refuerzos de cada equipo.

“Hubo acercamientos con otros equipos. Algunos tenían dificultades y otros no sabían si iban a tener para esa fecha el grupo completo. Sin embargo, estos tres equipos fueron los primeros tres del BSN que dijeron desde el principio que querían allá”, comentó.

PUBLICIDAD

García, del mismo modo, dijo que tenían interés en incluir a más equipos de República Dominicana en este evento, pero no fue posible debido a problemas de visado. Los Leones de Santo Domingo, en cambio, le aseguraron a la empresa organizadora que harían todo lo posible para ser parte de este juego sin mayores contratiempos.

Los boletos ya están disponibles en la página web de Ticketmaster y tienen un rango de precio entre $46 y $1,200.