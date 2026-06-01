La NBA mostrará de nuevo en una final el trofeo de campeón en el tabloncillo de los Spurs y los Knicks
Es la primera vez desde el 2009 que la serie contará con el logo.
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San Antonio. Es oficial: los logotipos de las Finales de la NBA han vuelto a las Finales de la NBA.
Sin más fanfarria que una publicación en redes sociales, la NBA anunció el domingo que la imagen del Trofeo Larry O’Brien -el que se entrega al ganador de las Finales- será pintada en el centro de la cancha para los partidos en el Frost Bank Center de San Antonio y en el Madison Square Garden de Nueva York en la serie por el título de esta temporada.
También regresa el logotipo en tipografía manuscrita de “The Finals”, que estará a ambos lados de la duela. La serie entre los Spurs y los Knicks comienza el miércoles en San Antonio.
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Es la primera vez desde las Finales de 2009 entre los Lakers de Los Ángeles y el Magic de Orlando que la serie por el título contará con el logotipo del trofeo en el centro de la cancha. La marca denominativa y el logotipo de las Finales aparecieron por última vez en la cancha durante las Finales de 2014 entre los Spurs y el Heat de Miami.
La liga empezó a usar la marca denominativa de las Finales en la cancha para la ronda por el título en 1989, pasó a una combinación de marca denominativa y trofeo en 2004, y luego tuvo el destacado logotipo del trofeo en el centro de la cancha de 2005 a 2009.
En los últimos años, los aficionados recurrieron a las redes sociales para quejarse de que a la cancha le faltaba el toque propio de las Finales. La liga encarga canchas alternativas para eventos como los partidos de la Copa NBA, y algunos aficionados se preguntaron en voz alta por la falta de coherencia: canchas especiales para el torneo de mitad de temporada, pero sin marcas especiales para las Finales.
La versión de este año llega con un nuevo giro: el logotipo del trofeo en el centro de la cancha se integrará con la identidad visual del equipo participante.