Las Atenienses de Manatí igualaron la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al imponerse el jueves 78-66 sobre las Explosivas de Moca, en un partido dominado por el liderazgo ofensivo de Kiki Jefferson.

Manatí arrancó con ritmo, tomando el control temprano y cerrando la primera mitad con ventaja de 40-32. No obstante, las Explosivas reaccionaron tras el descanso con una racha de nueve puntos consecutivos, coronada por un reverse layup de Sam Fuehring que les dio la delantera 41-40 con 7:37 por jugarse en el tercer parcial.

La respuesta de las Atenienses no se hizo esperar. Un poderoso avance 13-0, culminado con un triple de la veterana Pamela Rosado, les devolvió el control del marcador 71-58 cuando restaban menos de cinco minutos en el último cuarto, ventaja que nunca perdieron.

Jefferson comandó el ataque con 19 puntos, respaldada por Kaela Hilaire con 16, Chelsea Mitchell con 14, Rosado con 12 e India Pagán con 10.

Por Moca, Leigha Brown fue la figura más destacada con 25 unidades, mientras Ashley Torres añadió 15, Taya Corosdale aportó 14 y Fuehring registró un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes.

Con la victoria, Manatí empató la serie (1-1) y se prepara para el tercer encuentro, que se disputará este sábado, 8 de noviembre, en el coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo de Moca, a las 8:00 p.m. El juego será transmitido en vivo por Telemundo, canal 2.1.