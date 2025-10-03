Shae Kelley anotó 25 puntos y atrapó 10 rebotes para liderar el jueves a las Cangrejeras de Santurce a una victoria, 78-69, sobre las Leonas de Ponce en el Coliseo Roberto Clemente.

Con este resultado, las campeonas defensoras del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), extendieron su racha ganadora a siete y mejoraron su marca a 11-3 para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones con una ventaja de dos juegos.

Las Leonas, por su parte, se mantuvieron en el noveno lugar del escalafón al empeorar su récord a 4-9. Además, el revés le aseguró a las Explosivas de Moca un espacio en la postemporada del BSNF.

Lo cierto es que Kelley no fue la única canastera que aportó para que Santurce saliera por la puerta ancha. Oshlynn Brown aportó 14 unidades, Dayshalee Salamán 13, Kamaria McDaniel 12 y Nairimar Vargas 11.

En causa perdida, Talia von Oelhoffen se destacó con 24 tantos, mientras que Dariauna Lewis registró un doble-doble de 17 puntos con 11 capturas.

En el coliseo Francisco “Pancho” Deida, las subcampeonas Gigantes de Carolina (8-6) se tuvieron que esforzar hasta el último segundo para superar, 57-52, a las Ganaderas de Hatillo (6-7). Esto debido a que Hatillo había dominado la primera mitad por 23-19.

Teana Muldrow lideró a las Gigantes con un doble-doble de 18 unidades y 17 rebotes. Tayra Meléndez le hizo coro con 12 tantos. Por las Ganaderas, Mckenzie Forbes fue la mejor con 19 puntos.

La temporada 2025 del BSN continuará el viernes con las Atenienses de Manatí (7-6) enfrentándose a las Monarcas de Juana Díaz (6-7) y las Cafetaleras de Yauco (3-10) midiéndose a las Explosivas. Ambos desafíos están programados para las 8:00 p.m.