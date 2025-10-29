Las Explosivas de Moca se colocaron a solo un paso de la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), al imponerse el martes 72-58 sobre las Pollitas de Isabela en el coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, tomando así ventaja de 2-1 en la semifinal B.

El conjunto mocano podría asegurar su boleto a la final este jueves, durante el cuarto juego de la serie, que se llevará a cabo en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela, a partir de las 8:00 p.m.

En caso de que las Pollitas logren extender la serie, un quinto y decisivo encuentro se celebrará el sábado, nuevamente en Moca, desde las 8:00 de la noche.

Hillary Martínez encabezó la ofensiva de las Explosivas con 24 puntos, seguida por Ashley Torres con 15 unidades y Samantha Fuehring, quien aportó 13 tantos y 10 rebotes.

Por Isabela, Quionche Carter se destacó con un doble-doble de 22 puntos y 14 capturas, mientras que Yillian Alicea agregó 13 tantos.

Las Explosivas tomaron el control del partido desde temprano, con un triple de Fuehring y una penetración de Torres para un rápido avance de 5-0.

Moca amplió su dominio en el segundo parcial, llegando a tener una ventaja de 26 puntos (40-14) con 4:43 por jugarse antes del descanso. La primera mitad concluyó 46-26 a favor de las locales.

Hasta el momento, los tres primeros juegos de la serie han sido dominados por los equipos anfitriones.

Por otro lado, la semifinal A entre las Atenienses de Manatí y las Cangrejeras de Santurce continuará este miércoles, 29 de octubre a las 8:00 p.m., en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, con Manatí al frente 2-0 en la serie.