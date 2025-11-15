Manatí. Leigha Brown dominó la pintura con un doble-doble de 32 puntos y 11 rebotes para guiar el viernes a las Explosivas de Moca a un dramático triunfo en tiempo extra sobre las Atenienses de Manatí por 78-74 en el sexto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), celebrado en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”.

Con esta victoria, Las Explosivas evitaron que las Atenienses ganaran el campeonato del BSNF en su cancha, y obligaron un séptimo y decisivo partido, que se jugará el domingo en el Coliseo Doctor Juan A. Sánchez Acevedo.

Hillary Martínez fue la segunda mejor anotadora de Moca con 19 unidades. Por Manatí, la mejor fue la veterana armadora Pamela Rosado, quien a sus 39 años, terminó con 26 tantos en 44 minutos, pese a tener que utilizar una máscara protectora debido a nueve puntos de sutura que recibió en el encuentro anterior por un fuerte choque con Brown.

Pamela Rosado, de las Atenienses de Manatí, durante el sexto juego de la final del BSNF contra las Explosivas de Moca. ( Suministrada )

“Nosotros dijimos en el juego pasado que nos íbamos a vestir de pillos. Vinimos aquí robamos y ahora llevamos la serie Moca. Allí, es un juego nuevo y esperamos el apoyo de toda nuestra fanaticada”, dijo el dirigente de las Explosivas, Roberto Cañada, a Primera Hora después del partido.

“Creo que tuvimos mucha paciencia. Cada vez que ellas hacían una corrida, no nos desesperamos. Sabíamos que nuestro momento iba a llegar y, en la prórroga, la defensa fue impecable al permitir que Manatí solo anotara seis puntos”, continuó.

Moca impuso su juego a físico de principio a fin como lo ha hecho a lo largo de la postemporada para abrumar a Manatí. Las Atenienses atinaron solo el 34% de sus tiros de campo, mientras que las Explosivas convirtieron el 37%. A su vez, Manatí cometió 18 faltas personales. Moca, por su parte, hizo 13.

“Esto no es una derrota. A veces también es una falta de respeto al deporte y eso es algo que hay que evaluar. Hay cámaras, así que no hay mucho que decir… Nosotras demostramos un nivel de baloncesto limpio y bonito. Eso lo hemos demostrado en todos los juegos. Dios nos ha dado una última oportunidad y la sacaremos sea donde sea. Nosotras hemos sacado victorias como visitante, así que una más no hace diferencia”, reaccionó Michelle González, técnica de las Atenienses, en un aparte con este medio.

Rosado, por su parte, señaló que los árbitros están permitiendo que los partidos escalen a un nivel físico innecesario que podría atentar con la salud de las jugadoras.

“Fue demasiado físico. Creo que los árbitros están permitiendo demasiado. No hay necesidad de que esto esté pasando. Esto ha pasado en toda la serie. Yo creo que jugar baloncesto es lo más bonito, no a puño. Permiten demasiado contacto, cuando realmente lo que queremos es jugar baloncesto”, sostuvo la capitana de la Selección Nacional.

Moca abrió el marcador con una güira de Samantha Fuehring en los primeros segundos del partido. Ambos quintetos estuvieron un par de minutos intentando encontrar el aro sin éxito hasta que Fuehring volvió a anotar desde la pintura para aumentar la ventaja de las Explosivas. Manatí, por su parte, subió al marcador poco después con un triple de Rosado cuando restaban 7:14 del primer parcial.

El quinteto mocano respondió con otra güira, esta vez de Taya Corosdale, para alejarse por 6-3. Sin embargo, la escuadra manatieña procedió a irse en una corrida de nueve puntos que concluyó con un triple de Chelsea Mitchell que obligó a Cañada a pedir tiempo técnico.

Al volver al tabloncillo, Ashley Torres redujo la delantera de Manatí con un canasto detrás del perímetro. Aún así, las Atenienses se mantuvieron en control y se dirigieron al segundo periodo al frente por 20-11, luego de un bombazo a larga distancia de Chelsea Mitchell que alborotó el “Bincito”.

Moca no se quedó de brazos cruzados y disminuyó el margen a cuatro puntos (20-16) con una flotadora de Brown y un triple de Gabriel Ortega. India Pagán intentó detener el sangrado, pero las Explosivas lograron un avance de 10 unidades para darle vuelta al marcador. Manatí estuvo en una sequía ofensiva de casi cuatro minutos hasta que Mitchell visitó la línea de los suspiros tras una falta personal de Torres.

Empero, la ofensiva de las Atenienses cayó eventualmente en ritmo y recuperaron la ventaja por el mínimo, 31-30, después de que Mitchell anotara un canasto a media distancia con 1:44 en el reloj. Acto seguido, Pagán y Corosdale intercambiaron triples y Manatí se fue al descanso arriba por 34-33.

Rosado comenzó la segunda mirada de la misma forma que inició la primera: anotando un canasto detrás del perímetro. Las Explosivas lograron empatar la pizarra, 37-37, con una güira de Hillary Martínez y dos tiros libres de Brown. No obstante, Manatí se aferró a la delantera durante los primeros cuatro minutos del tercer parcial.

Moca se fue arriba momentáneamente con un triple de Brown, cuando quedaban 5:46 del tercero. El conjunto manatieño respondió con una corrida de ocho puntos que terminó con un triple de la capitana de la Selección Nacional, que devolvió a Manatí el control del partido por 51-44 con 3:58 por jugar.

Las Atenienses llegaron a estar al frente por 53-45, pero las Explosivas silenciaron a la fanaticada de Manatí con un avance de ocho unidades que igualó el encuentro cuando restaba un minuto.

Poco después, Martínez envió a Mitchell a la línea de los suspiros, pero la canastera de la escuadra manatieña solo pudo convertir uno de sus dos intentos. Brown aprovechó esta situación y anotó un tiro a media distancia que le dio a Moca la delantera por 55-54 en el cierre del tercer parcial.

Martínez aumentó la ventaja a 58-54 con un triple que levantó a los cientos de mocanos que se dieron el viaje a Manatí. Abajo por cuatro unidades, las Atenienses empataron el duelo tras un canasto de Pagán y otro de Jessica Jackson con 6:26 en el tiempo reglamentario.

Pero Moca se fue arriba por 64-58 tras dos canastos corridos en transición y dos tiradas libres de Brown. Con menos de cuatro minutos en el reloj, Kiyana McGill Jefferson mantuvo vivas las esperanzas de Manatí con un canasto y falta, que disminuyó el margen a 64-61.

Fue en el momento más crucial del partido cuando Rosado pareció darle para atrás al tiempo y anotó seis puntos consecutivos que le devolvieron a las Atenienses la delantera por 67-66 con 1:26 por jugar.

Corosdale intentó poner arriba a Moca con un tiro a media distancia, pero no alcanzó el aro. Afortunadamente para las Explosivas, el balón cayó en las manos de Fuehring, quien no desaprovechó la oportunidad para poner a Moca arriba por 68-67 con 1:26 en el tiempo reglamentario.

Al otro lado del tabloncillo, Rosado continuó haciendo de las suyas y recibió una falta personal por parte de Torres que la envió a la línea del tiro libre. La capitana del Equipo Nacional atinó solo uno de dos intentos con apenas 38 segundos en el reloj. Ambos equipos tuvieron la oportunidad de irse al frente en los segundos finales, pero fallaron sus intentos y el sexto juego de la serie final se extendió a tiempo extra.

En el inicio de la prórroga, Corosdale colocó a las Explosivas arriba en el marcador, 72-68, con una tirada libre y un bombazo detrás del arco. Jackson anotó el primero de Manatí en tiempo extra, cuando quedaban 3:21, pero Moca no detuvo su ataque en la pintura y aumentó su delantera por 75-70 tras un par de visitas a la línea.

Rosado mantuvo a las Atenienses en juego con una güira. Martínez, en cambio, contrarrestó con un canasto y falta que puso la pizarra a favor de Moca por 78-72. La experimentada armadora de Manatí siguió tratando de hacer lo imposible, atacando la pintura ante la abrumante defensa de las Explosivas.

Sin embargo, el esfuerzo de Manatí fue suficiente para asegurar el campeonato en su casa, por lo que ahora ambas franquicias buscarán el segundo centro del BSNF en su historia este domingo.