( Suministrada / Pollitas de Isabela )

Las Pollitas de Isabela empataron a uno por bando la serie semifinal B del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con una victoria 73-71 sobre las Explosivas de Moca el domingo en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu.

Quionche Carter encestó el canasto decisivo en el último segundo de juego. Carter finalizó la noche con 21 puntos y 11 rebotes, siendo la figura más sobresaliente del desafío.

Con la serie igualada, ambos equipos han defendido con éxito sus respectivas canchas.

El tercer partido se llevará a cabo este martes en el coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo de Moca.

PUBLICIDAD

Isabela dominó el marcador durante gran parte del encuentro. Anisha George colocó a las locales al frente 18-11 con dos tiros libres, y las Pollitas cerraron el primer parcial arriba 18-13. La primera mitad concluyó con ventaja de 39-32.

En el tercer cuarto, Lasha Petree amplió la diferencia 48-36 con 6:10 minutos por jugarse, pero las Explosivas reaccionaron con una racha de 14-0 que les dio el control, 49-48, al cierre del periodo.

Samantha Fuehring empató el marcador a 71 con un triple restando nueve segundos, pero Carter sentenció desde la pintura justo antes del sonido de la chicharra.

Petree sumó 17 puntos, mientras que Nina De León y George añadieron 10 tantos cada una. De León también aportó 10 rebotes y ocho asistencias.

Por Moca, Hillary Martínez lideró con 25 puntos, ocho capturas y nueve pases para anotación. Fuehring colaboró con 15 tantos y Leigha Brown con 14.

La serie semifinal A entre las campeonas Cangrejeras de Santurce y las Atenienses de Manatí continuará este lunes a las 8:00 p.m., en el coliseo Juan A. Cruz Abreu.

Manatí domina la serie, pautada a un máximo de cinco encuentros, 1-0.