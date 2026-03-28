Caguas Private School (CPS) avanzó este viernes al “Final Four” de la categoría junior masculino del Top Ranked Buzzer Beater al vencer 54-41 a Puerto Rico Bilingual Sports Academy (PRBSA) de Morovis en un juego que puso a Carlos González y Leo Arill en bandos opuestos en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Ambos forman parte del cuerpo técnico de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), con González como dirigente y Arill como asistente. De hecho, ganaron juntos el campeonato de la llamada “liga más dura” con los Piratas de Quebradillas en 2017, los Santeros de Aguada en 2019 y los Gigantes en 2023.

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Pero esta vez, como rivales, Arill fue quien salió por la puerta ancha y metió a CPS entre los mejores cuatro de Puerto Rico, tal como hizo en la categoría senior masculino.

“Para el programa de CPS es grande que sus dos equipos, junior y senior, hayan avanzado a los mejores cuatro de Puerto Rico. Eso valida todo el trabajo que hace la administración del colegio y el Departamento Atlético porque, en un torneo tan difícil como este, tener a los dos equipos en el ‘Final Four’ dice mucho del programa de baloncesto nuestro”, dijo Arill a Primera Hora después del triunfo.

Leo Arill es el dirigente de Caguas Private School. ( Buzzer Beater / José Santana )

En 2023, el experimentado técnico dio el brinco a CPS, junto a Iván Ríos, luego de más de 20 años a cargo del programa de baloncesto del Colegio Bautista de Caguas. Ese mismo año escolar, Arill y Ríos acabaron con el reinado de Kingdom Christian Academy de Dorado y se proclamaron campeones del Buzzer Beater con CPS.

En esta edición, tiene un núcleo de jugadores distinto que dominó a PRBSA desde el primer silbato. La institución cagüeña llegaba a este encuentro como favorita para adelantar a la siguiente fase del torneo nacional, ya que ocupa la segunda posición del ranking de Buzzer Beater.

La academia moroveña, en cambio, estaba situada en el séptimo puesto del clasificatorio, por lo que no era un equipo a subestimar. Sin embargo, CPS se mantuvo en control por doble dígito a lo largo del partido hasta que PRBSA hizo un empuje en el cuarto parcial.

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Los dirigidos por González redujeron el margen a 47-41 con un triple de Jenuel Rivera, cuando quedaban 2:47 del tiempo reglamentario, pero el conjunto cagüeño respondió con una corrida de 7-0 para cerrar el juego.

“Carlos los obliga a jugar defensa individual todo el juego. Les exige jugar de la manera correcta. Eso es lo que cualquier entrenador tiene que hacer para educar, porque nuestro trabajo aquí, fuera de ganar juegos, es educar a los chicos. Ellos (PRBSA) me ganaron la final de mi torneo por un punto, así que terminamos empate en la serie”, contó Arill.

“Carlos es de los mejores entrenadores en Puerto Rico y por mérito propio es el dirigente de la Selección Nacional. Es criticado porque ese puesto es el más criticado en Puerto Rico, pero su trayectoria y su resumé hablan por sí solos”, agregó.

Dos jugadores de Caguas Private School se abrazan tras el triunfo. ( Buzzer Beater / José Santana )

Kevin Rivera lideró la ofensiva de CPS con 14 puntos y seis rebotes. Le siguió Benjamín Hernández, quien coqueteó con un doble-doble al registrar 10 unidades y nueve capturas. En causa perdida, Chris Núñez y Yamniel Morales anotaron 14 tantos cada uno.

CPS enfrentará este sábado al Colegio Adianez a las 8:00 p.m. en el último juego de la noche del “Final Four” junior masculino.

Adianez, por su parte, aseguró su espacio al sobrevivir un cerrado partido con el Colegio Roque Díaz Tizol de Yabucoa por 61-60. Derwing Santiago fue el mejor anotador de la “Tropa Naranja” con 20 puntos, incluyendo tres triples, y seis rebotes. Por Roque Díaz Tizol, el más destacado fue Luis Rivera con 21 unidades.

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En el otro cruce del “Final Four” junior masculino, Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande se medirá al Colegio San Ignacio de Loyola a las 6:30 p.m. Jireh viene de una sorprendente victoria en el “Elite Eight”, en la que doblegó 82-57 a Family Christian Academy de Ponce, primer clasificado en el ranking de Buzzer Beater.

Yared Agosto lideró a la academia el evangelista Héctor Delgado con 23 tantos, pero le siguió Euvier Herbert con 18 y Yeshuan Hernández con 15. En el revés, Alejandro Mercado finalizó con 26 puntos.

San Ignacio, en cambio, aplastó 67-41 a CIEM Private School de Carolina. Los Leones de San Ignacio contaron con cuatro jugadores en doble figura: Isander Capellán (16), Joahmil Correa (16), Luis Burgos (13) y Max Cordova (12). El mejor por CIEM fue Sebastián Jiménez con 20 unidades.