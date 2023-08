El balón estará en el aire este viernes, 25 de agosto, en horario de madrugada para Puerto Rico, cuando la Copa del Mundo FIBA inicie en las naciones asiáticas de Filipinas, Indonesia y Japón con 32 de los mejores equipos del planeta.

Allí abren de favoritos en el papel los quintetos de Serbia, Italia, Estados Unidos, Australia y el monarca defensor España. De hecho, Serbia figura en el Grupo B donde militará Puerto Rico junto a China (subcampeón del clasificatorio Asia-Oceanía) y el campeón africano Sudán del Sur.

A primera vista, los boricuas tienen opción 50/50 de clasificar a segunda ronda, etapa a la cual avanzarán los mejores dos equipos de cada uno de los ocho grupos de cuatro quintetos que estarán en competencia. Para ello tuvieron una ristra de seis partidos de preparación ante equipos de primer nivel, incluyendo a República Dominicana, Estados Unidos, Italia, Serbia, Lituania y Letonia, terminando con foja de 1-5.

Pero, aunque en los marcadores finales no les fue bien en algunos de esos desafíos, lo cierto es que uno progresa jugando contra los mejores, no contra los de tu mismo nivel o nivel inferior. México (7-1 en fogueos), por ejemplo, hizo gran parte de sus fogueos con equipos como Líbano, Colombia, Jordania, Angola y Portugal, que no necesariamente son de ese nivel. La tropa que dirige el técnico Nelson Colón y que lidera la dupla de George Conditt y Tremont Waters tendrán ahora que probar que lo aprendido en esos reveses le servirá a la escuadra boricua para reivindicarse cuando comience acción en su grupo en Manila, Filipinas en el coliseo Araneta.

A continuación una mirada a los rivales de Puerto Rico en la primera ronda:

Selección Nacional de Sudán del Sur ( Suministrada )

Sudán del Sur

Puerto Rico debuta ante Sudán del Sur el sábado, 26 de agosto a las 4:00 a.m. en duelo ante un equipo con mucha estatura, brazos largos y gran capacidad atlética. Recordemos que esta nación alberga a las afamadas tribus ‘Dinka’, que producen los hombres más altos del continente africano. Basta recordar que el linaje del ex enebeísta Manute Bol (7-7) y su hijo Bol Bol (7-2) provienen de ahí.

Los sudaneses terminaron sus ventanas en África con foja de 11-1, liderados por el ex refuerzo de los Leones de Ponce, Nuni Omot (6-8), el súper atlético Majok Deng (6-9) y el francotirador Kuanu Kuany (6-7). Deng, que es uno de varios jugadores que militan en la liga NBL1 de Australia y que han sido parte de un proyecto de nacionalización de sudaneses en Australia, es un delantero energético al estilo Jacob Wiley (ex refuerzo de los Vaqueros de Bayamón), que siempre es una amenaza para ‘puentes aéreos’ gracias a su despegue excepcional y sus brazos que parecen tentáculos. De hecho, viene de promediar 26.1 puntos y 11.1 rebotes en la NBL1 de Australia.

Kuany, por su parte, tiene experiencia en Europa y en Australia y siempre lanza sobre 44% en triples. Inclusive, en el clasificatorio africano anotó el 51% de sus intentos de tres. ¡Si hay alguien que no pueden dejar solo de tres es a Kuany, especialmente del ala izquierda!

A este grupo solo le faltaba un poco más de liderazgo en la posición de armador y a otro hombre grande con experiencia al más alto nivel. Para ello reclutaron al bisnieto de sudaneses, Carlik Jones (6-0), como su armador tras este ser escogido Jugador Más Valioso del G-League y su mejor anotador (26.1 puntos por juego), así como al centro reserva de los Lakers de Los Ángeles, Wenyen Gabriel (6-9), quien se destaca por su gran defensa en el poste bajo y su dominio en el rebote.

No me extrañaría que Puerto Rico intente jugarle ‘zona matchup’ a Sudán del Sur e invitarlos al triple, excepto a Kuany. Es esencial proteger el rebote defensivo contra este equipo, negarles segundas oportunidades y tener una buena noche anotando el triple para ganarle a este equipo. Una victoria aquí es casi mandatoria para las aspiraciones de los boricuas.

Selección Nacional de Serbia ( Suministrada )

Serbia

La segunda salida de Puerto Rico será el lunes, 28 de agosto ante Serbia a las 8:00 a.m. en un desafío que muchos dan por sentado que los balcánicos se impondrán sin muchos problemas a base de su ventaja en estatura, su juego altruista y su fina puntería a distancia.

Serbia ya dispuso de los boricuas por margen de, 110-75, en partido de exhibición. En dicho juego, los serbios abrieron el margen temprano en el segundo parcial, 65-25, y no miraron hacia atrás. No obstante, han probado ser mortales en ocasiones, cayendo ante Italia en fogueo, 89-88, y ganando apretado ante Brasil, 89-85.

Los serbios son encabezados por el alero francotirador de los Hawks de Atlanta, Bogdan Bogdanovic, quien fue el principal anotador del pasado Mundial 2019 con 22.9 puntos por juego y también el mejor trespuntista con 4.4 triples por juego. Además, los serbios tienen gran presencia en la pintura con los centros Nikola Milutinov (pívot del subcampeón de Euroliga con Olympiacos de Grecia) y Filip Petrusev (campeón de Euroliga 2022 con Anadolu Efes, campeón de Serbia con Crvena Zvedza y recién fichado por los 76ers de Filadelfia).

Dependiendo del resultado con Sudán del Sur, éste podría ser un juego de vida o muerte para Puerto Rico. Esperemos que no.

Selección Nacional de China ( Suministrada )

China

La escuadra de China, al igual que el resto de los rivales boricuas, cuenta con muy buena estatura en la pintura, liderados por el versátil centro Zhou Qi (7-2), quien lideró a los chinos en la etapa clasificatoria con 16.7 puntos, 10.2 rebotes y 1.8 tapones. Es un jugador que puede crear en la pintura o anotar moviéndose sin el balón, pero es inconsistente en el tiro libre (53%).

A él le acompañan el también sietepiesino Wang Zhelin (7-0), que promedió 11 puntos y 6.5 rebotes en las ventanas FIBA, y el recién nacionalizado delantero/armador Kyle Anderson (6-9), miembro de los Timberwolves de Minnesota. Anderson, a quien es parte crucial de los planes del dirigente y exjugador serbio Aleksandar Djordjevic pues abona al movimiento de balón a media cancha y en transición con su alto coeficiente intelectual del baloncesto y capacidad creadora. Es un ‘coach’ en la cancha.

China es un equipo que lanza bastantes triples y dependen mucho de su movimiento sin la bola, cortinas, el pase extra y el tiro externo con tiempo y espacio. Para ello tratan primero de establecer su juego abajo con Qi y con Anderson creando desde el poste bajo para así liberar a trespuntistas como el escolta Cui Xiongxi (6-5), el delantero Zhang Zhenlin (6-9) y el base Zhao Jiwei (6-1). Los tres lanzaron sobre 35% de efectividad a larga distancia en la liga de China y lo hicieron lanzando un alto volumen de intentos.

En defensa, los chinos gustan de emplear bastante el uso de la zona, cuidando la pintura con sus hombres grandes y con defensores oportunistas como Jiwei y Cui velando las líneas de pase. Entre sus juegos de fogueos notables, China perdió un partido cerrado ante Eslovenia, 75-73, y le ganaron a Nueva Zelanda, 69-68. Al igual que los boricuas, también enfrentaron y perdieron ante Italia (79-61) y Serbia (87-66), aunque no por márgenes tan holgados como ocurrió con Puerto Rico.

Una victoria aquí podría asegurar el pase a segunda ronda si vencieron previamente a Sudán del Sur. De clasificar a segunda ronda, Puerto Rico jugaría contra los primeros dos equipos del Grupo A, que posiblemente sean Italia y República Dominicana, que cuenta con los servicios de los pívots Karl Anthony Towns y Ángel Delgado y los aleros Víctor Liz y Rigoberto Mendoza. El anfitrión Filipinas, que cuenta con el escolta enebeista Jordan Clarkson (Jazz de Utah), también podrían ser contendor a segunda ronda en ese grupo, pero tendrían que desplazar a los italianos o los dominicanos. ¡Sucio difícil!

Ya más adelante hablaremos de los futuros rivales de Puerto Rico, así que manténgase pendiente.