Los Cangrejeros de Santurce dieron el miércoles señales de vida en el inicio de la era del dirigente David Rosario al derrotar, 87-83, a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Roberto Clemente.

Con este resultado, Santurce frenó la racha de cinco victorias de Arecibo y subió a la quinta posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al mejorar su marca a 8-12. Los Capitanes, en cambio, empeoraron su récord a 13-15, pero continúan en el primer puesto de la Conferencia B.

“Había sentido urgencia. Era un juego que había que ganar sí o sí porque venían de perder algunos partidos como local y ahora vienen cinco de visitante. Esa energía e intensidad que se vio hoy es la que yo he visto desde que llegué”, dijo Rosario a preguntas de Primera Hora en una conferencia de prensa después del juego.

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“Con mi experiencia, he aprendido que no hay que tener tanta presión porque estos son jugadores que tienen un millaje y una experiencia como baloncelistas. La idea mía fue siempre poder hablar con cada uno de ellos y decirles que, independientemente del momento, lo importante era que jugáramos con compromiso y responsabilidad porque cuando se juega en una franquicia como los Cangrejeros de Santurce hay que saber dónde se está parado”, continuó.

Jordan Howard lideró la ofensiva de los Cangrejeros con 19 puntos, incluyendo seis triples en ocho intentos. Le siguió Ian Clark con 16 unidades, mientras que Ángel Rodríguez y Davon Jefferson añadieron 14 cada uno. D.J. Wilson, nuevo refuerzo de los crustáceos, debutó con nueve tantos y nueve rebotes.

Por Arecibo, Justin Reyes fue el mejor de Arecibo con 26 puntos. Jack McVeigh (16), Timothy Soares (13) y Ramses Meléndez (12) también terminaron en doble dígito en anotación.

Santurce entró al cuarto parcial perdiendo por tres puntos (66-63), pero recuperó la ventaja con un canasto de Ian Clark cuando quedaban 6:47 minutos. Los Cangrejeros procedieron a despegarse por 76-72 después de una corrida de siete unidades que terminó con un triple de Clark.

Minutos después, Arecibo reaccionó y redujo la delantera de Santurce a 82-80, luego de una bandeja de Reyes con 2:49 por jugar. Sin embargo, los Cangrejeros resistieron el empuje de los Capitanes y aseguraron la cerrada victoria en su cancha.

Sobrevive Bayamón

En el Coliseo Rubén Rodríguez, los Vaqueros de Bayamón venció por la mínima, 80-79, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Bayamón ahora presenta un balance de 15-9 y sigue en el tope de la Conferencia A del BSN, mientras que Carolina-Canóvanas cayó a 11-9.

Jaylin Galloway y Javier Mojica guiaron a los Vaqueros al triunfo tras sumarse para 37 puntos. Galloway aportó 19; y Mojica, 18. En causa perdida, Tremont Waters anotó 23 unidades; y Jaylen Nowell, 20.